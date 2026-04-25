Fútbol por la inclusión en Villa Ramallo: emotiva jornada en el Mundialito Senior

En el marco del Mundialito Senior “Roberto Claverol”, se vivió una jornada única de Fútbol por la Inclusión.

Con una fuerte impronta social y comunitaria, Villa Ramallo fue escenario de una jornada de fútbol por la inclusión que reunió a estudiantes de educación especial, deportistas y vecinos en el marco del Mundialito Senior “Roberto Claverol”, consolidando al deporte como una herramienta clave de integración y participación.

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La actividad tuvo lugar en una de las sedes del torneo y contó con la participación de alumnos de las Escuelas de Educación Especial N° 501 y 502, quienes compartieron la cancha junto a integrantes del taller de fútbol para personas con discapacidad del Club Los Andes. La propuesta buscó generar un espacio de encuentro donde el deporte funcione como puente para la inclusión y el respeto.

Durante el desarrollo de los partidos, se vivieron momentos de alegría, compañerismo y emoción, en los que cada participante pudo disfrutar del juego sin barreras, en un ambiente de contención y celebración colectiva.

La jornada también contó con la presencia de jugadores de distintos equipos que forman parte del Mundialito Senior, entre ellos representantes de Los Andes, Matienzo, Social y San Martín de Pérez Millán. La interacción entre los futbolistas y los jóvenes participantes fortaleció el espíritu inclusivo de la iniciativa.

Entre los nombres destacados que acompañaron la actividad se encontraban Gustavo Amarillo, Juan Ceballos y Emir Gianelli, quienes se sumaron activamente a la propuesta, aportando su experiencia y compromiso con la comunidad.

El Mundialito Senior como espacio de integración social

El Mundialito Senior “Roberto Claverol” no solo se consolida como un evento deportivo de relevancia en la región, sino también como una plataforma para promover valores sociales fundamentales. En este contexto, la inclusión ocupa un lugar central, integrando actividades que trascienden lo competitivo.

La realización de este tipo de jornadas refuerza el rol del deporte como motor de transformación social, permitiendo visibilizar la importancia de generar espacios accesibles para todos. La iniciativa dejó un saldo altamente positivo y reafirmó el compromiso de la comunidad de Villa Ramallo con una sociedad más inclusiva.