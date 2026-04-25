Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

Paola Suárez y Julia Riera: la capitana y la jugadora pergaminense lideraron a Argentina a los Playoffs.

El tenis argentino vive un proceso de renovación que, en Ibagué, Colombia, tuvo un fuerte acento pergaminense. A sus 49 años, Paola Suárez debutó oficialmente como capitana del equipo nacional de la Billie Jean King Cup y lo hizo con un resultado positivo: Argentina superó el Grupo I Américas y logró la clasificación a los Playoffs, instancia que disputará por sexto año consecutivo.

El equipo nacional consiguió el objetivo tras imponerse con autoridad a Ecuador en semifinales, luego de haber finalizado segundo en el Grupo A. En ese recorrido volvió a destacarse la pergaminense Julia Riera , pieza clave en la estructura del equipo desde 2022. En Ibagué ganó los cuatro partidos de singles que disputó y llegó a 25 triunfos en la competencia (entre singles y dobles), superando los 24 de Gabriela Sabatini y Florencia Labat . El próximo paso será exigente: en noviembre, Argentina enfrentará como visitante a Japón por un lugar en los Qualifiers .

Para Suárez, este debut tuvo un significado especial. Tras casi dos décadas alejada del circuito, su vuelta al tenis de alto rendimiento se dio desde un lugar distinto, pero con emociones similares a las de su etapa como jugadora.

“Al principio estaba con un poco de nervios, todavía no conocía a las chicas, tenía mucha intriga de cómo íbamos a congeniar, pero a medida que fueron pasando los días me fui sintiendo súper cómoda y la verdad que fue una experiencia increíble”, expresó en diálogo con el programa Reporte LA OPINION (LA OPINION Play y FM 105.1).

Su alejamiento del tenis profesional había sido prolongado. “Estuve alejada alrededor de 18 años. Hace tres o cuatro años me volví a involucrar otra vez en un club aquí, en Oviedo, Asturias. Soy la directora y me involucré un poquito más en el tenis”, relató.

La propuesta para asumir la capitanía llegó de manera inesperada. “Me llegó esta propuesta de parte de Florencia Labat para la capitanía. La verdad estoy contenta de haber aceptado”, agregó. Y reconoció: “Me tomó de sorpresa, no me esperaba que me fueran a llamar”.

Antes de tomar la decisión, hubo un aspecto central a considerar: su familia. “Tuve que analizar un poco el tema logístico con mis hijos y después ya se fueron dando las cosas solas, como que fueron fluyendo. No son muchas semanas al año que voy a estar ausente, eso ayuda mucho”, explicó.

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Volver a representar al país

El regreso al equipo argentino reactivó recuerdos y sensaciones profundas. “Me recordó cosas del pasado, vivencias y el corazón empieza a latir otra vez, cuando se hizo la ceremonia inaugural que entraron los países... Ahora desde otro lugar, pero la sensación sigue siendo la misma”, expresó.

Sin embargo, esta vez le tocó vivirlo desde el banco, en un rol completamente diferente: “Se sufre muchísimo estar sentada ahí”. Aún así, la experiencia fue altamente positiva: “Lo disfruté también porque sentí una buena química con las chicas, lo cual me dio tranquilidad”.

Paola con el equipo Las Guerreras de Paola Suárez en Ibagué, donde Argentina logró la clasificación. AAT

Construir un equipo

Uno de los principales desafíos para Suárez fue conocer al grupo y generar una identidad. En ese sentido, explicó: “Lo que yo les quería transmitir es un poco de tranquilidad y de seguridad a las chicas. Creo que cuando representás al país tenés una adrenalina totalmente diferente, y lo que yo quería era que supieran controlar esa sensación de nervios”.

También remarcó la importancia del diálogo permanente: “Es difícil, la primera convocatoria, no conocés a las chicas, si les gusta que les hables mucho, que no les hables durante el partido, de cambiar de táctica. Pero, de a poquito fui intentando acercarme a ellas, dialogar mucho para terminar de conocerlas”.

Y dejó en claro su filosofía de trabajo: “No es que lo que yo digo es palabra santa, sino al contrario, lo que tenemos que tratar es de generar una química tan positiva para mí, como para ellas también”. Al mismo tiempo, asumió que el rol también implica tomar decisiones firmes: “Hubo momentos que tuve que poner límites y conocieron a la Paola buena, tranquila y dando paz, y conocieron en la Paola que suele poner límites”.

El impacto de Julia Riera

Dentro del equipo argentino se sorprendió de Julia Riera, a quien conoció poco antes de la competencia. “A ‘Juli’ no la conocía y tuve la oportunidad de convivir con ella una semana en Colombia”. Sobre su personalidad y rendimiento, destacó: “Lo que más me impresionó es el temple que tiene para jugar la Billie Jean King Cup. Sabe manejar muy bien los nervios que genera esta competencia”.

Además, dejó una reflexión sobre su potencial: “Creo que es una jugadora que no representa la posición en el ranking que tiene actualmente (206°), tiene un nivel para estar mucho más arriba”.

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Mirada sobre el tenis actual

Desde su experiencia, Suárez también analizó los cambios en el tenis femenino: “Se juega a una velocidad muy alta, quizás se juega demasiado rápido y no tanto tácticamente como antes”. En esa línea, explicó qué intenta aportar: “Mi idea es que pueden jugar a la velocidad que están acostumbradas, pero con variantes”.

Una vida entre España y el tenis

Radicada en Oviedo, la extenista combina su nueva función con la vida familiar: “Tengo dos hermosos hijos, Alvaro de 12 años y Sofía de 7. Son la luz de mis ojos”. Su presente laboral también la mantiene ligada al deporte: “Tengo un club que se llama Club Pro Tenis. Tenemos más de 200 alumnos y estamos súper contentos”. Y definió su rutina con simpleza: “Soy madre y trabajo, y disfruto de la vida”.

Lo que viene: los Playoffs

Con el objetivo cumplido en Ibagué, el equipo argentino ya piensa en el próximo desafío. “Nos toca contra Japón, de visitantes, entre el 21 y el 22 de noviembre. Ya salió nuestro nuevo rival y va a ser difícil, obviamente”.

Suárez anticipa una serie compleja, pero confía en el potencial del grupo: “La verdad que me llevé una grata sorpresa con las chicas. Son jovencitas, son chicas que todavía tienen para dar muchísimo”.

Así, una de las máximas leyendas del tenis argentino, dueña de ocho títulos de Grand Slam -cuatro Roland Garros, tres US Open y un Abierto de Australia- y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini, comenzó una nueva etapa. Esta vez, desde el banco, pero con la misma pasión que la llevó a lo más alto. Y con un detalle no menor: guiando a una nueva generación que, como ella, también sueña en celeste y blanco.