San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región

El Hospital Privado SADIV de San Pedro dará un paso clave en la atención médica regional con la puesta en funcionamiento, a comienzos de febrero, de un nuevo laboratorio de función pulmonar. Se trata de un servicio de alta complejidad que no registra antecedentes en la zona y que incorpora tecnología de última generación para el diagnóstico respiratorio.

La doctora María Vargas, responsable del proyecto, explicó que la incorporación del laboratorio representa un salto cualitativo en materia de salud , ya que hasta ahora los pacientes debían viajar a Rosario o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a estudios de este nivel. El nuevo equipamiento permite evaluar en profundidad la función pulmonar, superando ampliamente las prestaciones de la espirometría convencional.

A diferencia de los métodos tradicionales, el laboratorio posibilita la medición exacta de los volúmenes pulmonares, determinando con precisión la capacidad de reserva inspiratoria, expiratoria y el tamaño real de los pulmones. Además, incorpora estudios de difusión de gases, que analizan la velocidad con la que estos atraviesan la membrana pulmonar, un indicador clave para detectar enfermedades en etapas tempranas.

Según detalló la especialista, los estudios se realizan de forma rápida, segura y sin generar molestias para el paciente. El procedimiento es similar al de un espirómetro, pero con resultados mucho más completos y confiables, lo que permite un abordaje diagnóstico más preciso y personalizado.

Esta tecnología no solo optimiza la detección de patologías respiratorias, sino que también mejora el seguimiento clínico de los pacientes, aportando información clave para ajustar tratamientos y evaluar la evolución de distintas enfermedades pulmonares.

Impacto clínico y preventivo en la salud regional

El laboratorio está especialmente diseñado para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como asma y EPOC, así como para casos de mayor complejidad. Además, la doctora Vargas remarcó su importancia en el ámbito preoperatorio, ya que resulta fundamental para evaluar a personas que deban someterse a cirugías de tórax, abdomen superior o intervenciones cardiovasculares complejas.

En ese sentido, el nuevo servicio permitirá anticipar posibles complicaciones postquirúrgicas y mejorar la planificación médica, un aspecto clave en procedimientos de alta complejidad como los que ya se realizan en San Pedro. Con esta incorporación, el Hospital SADIV consolida su rol como referente en innovación médica y amplía el acceso a estudios de primer nivel para toda la región.