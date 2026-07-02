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    • San Pedro: Feria de Emprendedores por el Día del Amigo, artesanías, shows en vivo y patio gastronómico

    El domingo 12 de julio en el Paseo Público Municipal de San Pedro con emprendedores locales, espectáculos artísticos y una variada oferta.

    2 de julio de 2026 - 19:00
    Una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, planificada especialmente como antesala y espacio de compras para las celebraciones del Día del Amigo.

    Una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, planificada especialmente como antesala y espacio de compras para las celebraciones del Día del Amigo.

    notisanpedro.info

    La Feria Municipal de Emprendedores de la ciudad de San Pedro tendrá una edición especial por el Día del Amigo el domingo 12 de julio. Desde las 14:00, vecinos y turistas podrán recorrer los stands de productores locales, disfrutar de espectáculos en vivo y compartir una tarde al aire libre con propuestas para toda la familia.

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    La edición especial de la Feria Municipal de Emprendedores fue organizada como una propuesta previa a los festejos por el Día del Amigo, con el objetivo de impulsar la economía social y promover el trabajo de los productores y artesanos locales.

    El encuentro se desarrollará el domingo 12 de julio en las instalaciones del Paseo Público Municipal, donde los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos de diseño, artesanías y artículos elaborados por emprendedores de la ciudad.

    La iniciativa busca fortalecer la comercialización directa entre quienes producen y los consumidores, ofreciendo además alternativas originales para quienes deseen adquirir un regalo especial para la celebración.

    Shows en vivo y patio gastronómico para disfrutar en familia

    Además del tradicional paseo de compras, el predio contará con un patio gastronómico que ofrecerá distintas opciones para compartir durante la jornada.

    La propuesta estará acompañada por un escenario principal con una programación artística pensada para todos los públicos. De esta manera, la feria combinará entretenimiento, cultura y gastronomía en un mismo espacio.

    La organización destacó que esta edición especial apunta a consolidar el evento como uno de los principales encuentros recreativos del calendario local.

    Artistas confirmados para la jornada del 12 de julio

    El cronograma de espectáculos incluirá la presentación del grupo de danzas folclóricas Florcita de Cedrón, que abrirá la programación artística.

    Luego será el turno del tango, con las actuaciones de Marita Sbert y Carlos Ferreyra, mientras que la música continuará con la presentación de Alma Comercial.

    La propuesta se completará con una exhibición de Line Dance a cargo de The Cowboys Stomp y el cierre musical de Roberto Taddei, poniendo el broche final a una tarde pensada para disfrutar con amigos y en familia.

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