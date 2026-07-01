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    • San Pedro: Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni llegan al Teatro Siripo con la comedia "Negociemos"

    La obra se presentará en San Pedro el jueves 10 de julio a las 20.30 con una historia que combina humor, emoción y segundas oportunidades.

    1 de julio de 2026 - 18:51
    La exitosa comedia “Negociemos. Una historia de amor”, protagonizada por los reconocidos actores de la escena nacional Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni, se presentará el jueves 10 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal Siripo.

    La exitosa comedia “Negociemos. Una historia de amor”, protagonizada por los reconocidos actores de la escena nacional Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni, se presentará el jueves 10 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal Siripo.

    El Destape

    La reconocida dupla integrada por Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni desembarcará en el Teatro Municipal Siripo de la ciudad de San Pedro con la comedia Negociemos. Una historia de amor. La función será el jueves 10 de julio a las 20.30 y promete una propuesta teatral que invita a reflexionar sobre los vínculos, la soledad y las nuevas oportunidades.

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    Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni protagonizan "Negociemos"

    La obra, escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela, reúne a dos figuras de amplia trayectoria en el teatro argentino. La historia gira en torno a Amalia y Miguel, dos personas con personalidades muy diferentes que coinciden en una plaza céntrica y descubren que todavía es posible encontrar el amor cuando existe la voluntad de abrir el corazón.

    A través de diálogos cargados de sensibilidad, humor y emoción, la puesta en escena aborda temas universales como el paso del tiempo, la compañía y la posibilidad de comenzar una nueva etapa en la vida adulta.

    Una propuesta teatral que recorre los escenarios del país

    Negociemos. Una historia de amor viene realizando una exitosa gira por distintos teatros argentinos, consolidándose como una de las comedias más destacadas de la temporada.

    La producción combina momentos de humor con pasajes de profunda emotividad, ofreciendo al público una experiencia que invita tanto a la risa como a la reflexión sobre las relaciones humanas y las segundas oportunidades.

    Entradas para la función en el Teatro Siripo

    La presentación tendrá lugar el jueves 10 de julio, desde las 20.30, en el Teatro Municipal Siripo.

    Desde la organización informaron que las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Plateanet. Se espera una importante convocatoria para una función que reunirá a dos referentes del teatro nacional en una propuesta pensada para todo el público.

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