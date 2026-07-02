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    • San Nicolás: Abren las inscripciones para la Colonia de Robótica de invierno con dos niveles de aprendizaje

    Revolución Digital abrió la inscripción para una nueva edición de la Colonia de Robótica. La propuesta se desarrollará en San Nicolás del 20 al 30 de julio.

    2 de julio de 2026 - 19:00
    Revolución Digital, programa impulsado por la Municipalidad de San Nicolás, abrió las inscripciones de la nueva edición de su Colonia de Robótica que se realizará durante las vacaciones de invierno con una novedad, los estudiantes pueden elegir el nivel ideal según su experiencia.

    Revolución Digital, programa impulsado por la Municipalidad de San Nicolás, abrió las inscripciones de la nueva edición de su Colonia de Robótica que se realizará durante las vacaciones de invierno con una novedad, los estudiantes pueden elegir el nivel ideal según su experiencia.

    Opinando San Nicolás

    El Municipio de la ciudad de San Nicolás, a través del programa Revolución Digital, lanzó una nueva edición de la Colonia de Robótica para las vacaciones de invierno. La iniciativa, que ya reunió a más de 1.850 estudiantes en sus ediciones anteriores, incorpora este año una modalidad innovadora con dos niveles de formación, adaptados a la experiencia previa de cada participante.

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    Una propuesta para aprender robótica durante las vacaciones de invierno

    Las vacaciones de invierno volverán a ser una oportunidad para que niños y adolescentes se acerquen al mundo de la tecnología de manera divertida y educativa. La nueva edición de la Colonia de Robótica busca despertar el interés por la programación, la robótica y el pensamiento computacional mediante actividades prácticas, desafíos y proyectos especialmente diseñados para cada grupo.

    En esta oportunidad, el programa Revolución Digital decidió ampliar la propuesta para ofrecer una experiencia más personalizada. Los participantes podrán elegir entre dos niveles de aprendizaje según los conocimientos adquiridos previamente, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo.

    Las actividades se desarrollarán entre el 20 y el 30 de julio en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional San Nicolás, ubicada en la intersección de avenida Falcón y Colón.

    Colonia de Robótica 1.0 y 2.0: cuáles son las diferencias

    La principal novedad de esta edición es la incorporación de dos modalidades diferenciadas.

    La Colonia de Robótica 1.0 está destinada a niños y niñas que desean tener su primer contacto con la robótica y la programación. Está orientada a participantes de entre 7 y 13 años, quienes podrán descubrir conceptos básicos mediante actividades dinámicas, experimentación y trabajo en equipo.

    En tanto, la Colonia de Robótica 2.0 fue creada para aquellos estudiantes que ya participaron en ediciones anteriores y desean profundizar sus conocimientos. En este nivel se plantearán nuevos desafíos tecnológicos, con contenidos más avanzados para jóvenes de entre 9 y 15 años.

    El objetivo es que quienes ya iniciaron su recorrido dentro del programa puedan seguir desarrollando habilidades vinculadas a la innovación, la creatividad y la resolución de problemas, sin necesidad de volver a comenzar desde cero.

    Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

    Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de julio, por lo que las familias interesadas todavía cuentan con varios días para completar el registro de los participantes.

    Desde el programa Revolución Digital recordaron que la inscripción debe realizarse de manera online a través del enlace habilitado para esta convocatoria, donde también se encuentra disponible toda la información sobre requisitos, horarios y características de cada nivel.

    El crecimiento sostenido de la propuesta quedó reflejado en la participación alcanzada durante los últimos años: más de 1.850 alumnos ya formaron parte de la Colonia de Robótica, consolidándola como una de las iniciativas educativas tecnológicas más importantes impulsadas por el Municipio de San Nicolás.

    Además de fomentar el aprendizaje de nuevas herramientas digitales, la colonia busca estimular competencias cada vez más valoradas en el ámbito educativo y laboral, como el trabajo colaborativo, el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad para resolver desafíos mediante el uso de la tecnología.

    Quienes deseen obtener más información también pueden consultar las novedades y realizar consultas a través de la cuenta oficial de Instagram de Revolución Digital, donde el equipo del programa responde inquietudes sobre la inscripción y el desarrollo de las actividades.

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