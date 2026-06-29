Incendio en Gobernador Castro: una pareja de bomberos perdió su casa y pide ayuda para reconstruirla

Momentos de enorme angustia se vivieron este domingo en la localidad de Gobernador Castro, cuando un incendio destruyó por completo una vivienda perteneciente a una pareja de Bomberos Voluntarios.

El incendio que afectó este domingo a una vivienda de Gobernador Castro , localidad de San Pedro, dejó pérdidas materiales totales para una pareja de Bomberos Voluntarios. La rápida solidaridad de vecinos e instituciones permitió cubrir las necesidades más urgentes, mientras continúa la campaña para ayudar a reconstruir el hogar.

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El siniestro se registró alrededor de las 14:00 de este domingo, por causas que aún son investigadas. Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron completamente el interior de la casa, dejando a la familia prácticamente sin pertenencias.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego, mientras una ambulancia del Hospital "26 de Julio" permaneció en el lugar de manera preventiva. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Tras conocerse la noticia, la respuesta de la comunidad fue inmediata. Vecinos, instituciones y allegados organizaron una campaña solidaria que permitió reunir en pocas horas ropa, muebles, alimentos y otros elementos de primera necesidad para la familia afectada.

Gracias a esa rápida colaboración, los organizadores informaron que ya no es necesario recibir este tipo de donaciones, ya que las necesidades más urgentes fueron cubiertas por el aporte de la comunidad.

Cómo colaborar con la reconstrucción de la vivienda

El principal objetivo ahora es reunir materiales de construcción que permitan iniciar la refacción de la vivienda, además de elementos de limpieza para comenzar las tareas de recuperación del inmueble.

Quienes deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante Mercado Pago al alias SIMONIRINA333, correspondiente a Irina Talia Crispien.

Cada contribución representa una ayuda concreta para que esta pareja de Bomberos Voluntarios pueda comenzar a reconstruir su hogar después de haber perdido todo en el incendio, en una muestra de solidaridad que sigue movilizando a toda la comunidad de Gobernador Castro.