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    • San Pedro: el Hospital Privado SADIV da un paso clave en seguridad del paciente

    El centro de salud de San Pedro integró su Comité de Control de Infecciones al programa nacional VIHDA, un reconocimiento que refuerza los estándares de calidad asistencial.

    2 de julio de 2026 - 14:08
    El Hospital Privado SADIV de la localidad bonaerense de San Pedro alcanzó un trascendental logro institucional tras confirmarse la incorporación oficial de su Comité de Control de Infecciones al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA), una de las iniciativas federales más exigentes en materia de vigilancia y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

    El Hospital Privado SADIV de la localidad bonaerense de San Pedro alcanzó un trascendental logro institucional tras confirmarse la incorporación oficial de su Comité de Control de Infecciones al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA), una de las iniciativas federales más exigentes en materia de vigilancia y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

    Lanoticia1.com

    El Hospital Privado SADIV, de la ciudad de San Pedro, fue incorporado al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA), un avance que consolida su compromiso con la vigilancia epidemiológica, la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y la mejora continua en la seguridad de los pacientes.

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    El Hospital Privado SADIV se suma al programa nacional VIHDA

    La incorporación del Comité de Control de Infecciones del Hospital Privado SADIV al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA) representa un importante reconocimiento al trabajo que la institución viene desarrollando en materia de calidad asistencial y seguridad del paciente.

    Este programa constituye una de las principales redes nacionales de vigilancia epidemiológica y tiene como objetivo fortalecer las estrategias de prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención médica, mediante la implementación de protocolos estandarizados, el monitoreo permanente y la capacitación continua de los equipos de salud.

    Formar parte de VIHDA implica además cumplir con criterios de evaluación y seguimiento que permiten optimizar los procesos internos y promover una atención sanitaria cada vez más segura.

    El equipo profesional que impulsó este reconocimiento

    Desde el Hospital Privado SADIV destacaron especialmente la labor desarrollada por el Comité de Control de Infecciones, integrado por la bioquímica Laura Fernández, el licenciado en Enfermería Iván Gutiérrez, el enfermero Jorge Villarreal y el médico infectólogo Dr. Pedro Pessacq.

    El equipo lleva adelante tareas permanentes de vigilancia epidemiológica, prevención, capacitación y seguimiento de protocolos destinados a minimizar el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

    Según explicaron desde la institución, el ingreso al programa nacional es el resultado de un trabajo sostenido durante los últimos años, orientado a fortalecer las buenas prácticas dentro del hospital y consolidar una cultura institucional enfocada en la seguridad del paciente.

    Qué significa integrar el programa VIHDA

    En la provincia de Buenos Aires, la incorporación de un establecimiento sanitario al programa VIHDA representa un indicador de fortalecimiento institucional y de compromiso con la mejora continua de la calidad de atención.

    El sistema contempla auditorías periódicas, actualización permanente de protocolos, análisis de indicadores epidemiológicos y la implementación de estrategias basadas en evidencia científica para prevenir infecciones hospitalarias.

    Las autoridades del Hospital Privado SADIV señalaron que este avance constituye un reconocimiento al compromiso cotidiano de todo el personal de salud y remarcaron que la participación en este tipo de programas repercute directamente en mejores estándares de atención, mayor seguridad para los pacientes y una mejora constante de los procesos asistenciales, consolidando al centro médico como una institución comprometida con la excelencia sanitaria.

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