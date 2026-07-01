miércoles 01 de julio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro conmemoró el 216° aniversario de la Prefectura Naval con un acto en la Agrupación Mallorca

    En San Pedro la ceremonia fue encabezada por el subprefecto Darío Javier Masseta y reunió a autoridades, instituciones y efectivos.

    1 de julio de 2026 - 08:37
    La Prefectura Naval Argentina conmemoró su 216° aniversario con un acto en la sede de la Agrupación Mallorca.&nbsp;

    La Prefectura Naval Argentina conmemoró su 216° aniversario con un acto en la sede de la Agrupación Mallorca. 

    noticiasdesanpedro.com.ar

    En la ciudad de San Pedro la Prefectura Naval Argentina celebró este martes su 216° aniversario con un acto oficial realizado en la sede de la Agrupación Mallorca. La ceremonia reunió a autoridades locales, representantes de instituciones intermedias y personal de la fuerza para destacar su trayectoria y su servicio permanente a la comunidad.

    Lee además
    El Consorcio de gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo de una nueva embarcación que operará en la terminal portuaria para llevar adelante una exportación orientada a la producción de biocombustibles de segunda generación.

    El puerto de San Pedro recibe al buque MIDJUR para una nueva exportación de carinata
    Con un alto nivel de acatamiento se desarrolla este martes la jornada de paro convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, una medida de fuerza de alcance provincial que paralizó la actividad en la gran mayoría de los establecimientos educativos de la región.

    Reclamo de docentes en San Pedro: alto acatamiento al paro y preocupación por la violencia en las escuelas

    Acto oficial por el aniversario de la Prefectura Naval en San Pedro

    La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de la delegación San Pedro de la Prefectura Naval Argentina, el subprefecto Darío Javier Masseta, quien recibió a las autoridades invitadas y condujo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la institución.

    Durante el encuentro se recordó la historia de la fuerza, creada hace 216 años, y se puso en valor el trabajo que desarrolla diariamente en la protección de las vías navegables, la seguridad portuaria y la asistencia a la comunidad en toda la región.

    La convocatoria contó con la presencia de funcionarios locales, representantes de distintas instituciones y efectivos de la Prefectura, quienes participaron del homenaje a la trayectoria de la institución.

    El rol estratégico de la Prefectura Naval en la región

    En su mensaje, el subprefecto Masseta destacó la importancia estratégica que tiene la Prefectura Naval Argentina para el desarrollo y la seguridad de las actividades vinculadas al río y al puerto de San Pedro.

    Asimismo, remarcó el compromiso permanente de la fuerza con la protección de las personas, el control de la navegación y la preservación de la soberanía nacional, tareas que forman parte de la misión institucional desde su creación.

    La ceremonia también sirvió para reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes integran la delegación local y desempeñan sus funciones en un área de gran relevancia para la actividad fluvial y comercial.

    Reconocimiento al compromiso de los efectivos

    En el marco de la conmemoración, las autoridades expresaron un especial agradecimiento a los hombres y mujeres que integran la Prefectura Naval Argentina, especialmente a quienes prestan servicio en la jurisdicción de San Pedro.

    Durante el acto se destacó la dedicación, el profesionalismo y la vocación de servicio que caracterizan a los efectivos, cuyo trabajo diario resulta fundamental para garantizar la seguridad de las vías navegables, proteger a la comunidad y fortalecer la presencia del Estado en la región ribereña.

    El 216° aniversario de la institución volvió a convertirse en una oportunidad para reconocer la labor de una de las fuerzas federales con mayor presencia en el ámbito marítimo y fluvial del país, reafirmando su compromiso con la seguridad y el servicio público.

    Temas
    Seguí leyendo

    El puerto de San Pedro recibe al buque MIDJUR para una nueva exportación de carinata

    Reclamo de docentes en San Pedro: alto acatamiento al paro y preocupación por la violencia en las escuelas

    Gobernador Castro recibe una nueva campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos este martes

    Rescatan en San Pedro a un zorro que era exhibido encadenado en una casa de comidas

    Incendio en Gobernador Castro: una pareja de bomberos perdió su casa y pide ayuda para reconstruirla

    San Pedro: Multitudinario intercambio de figuritas del Mundial 2026 volvió a reunir a familias

    San Pedro: Presentan un libro sobre las comunidades menonitas en la Biblioteca Popular Rafael Obligado

    San Pedro: Buscan proteger las tierras ribereñas del riacho con una nueva ordenanza ambiental

    San Pedro: Seis cursos gratuitos para capacitarse y mejorar las oportunidades de empleo

    San Pedro presentó la Quema del Demonio y un calendario de actividades para impulsar el turismo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El paro docente en Ramallo tuvo un fuerte impacto este martes y registró una adhesión superior al 95% en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, de acuerdo con relevamientos realizados en distintas escuelas.

    Paro docente en Ramallo: la adhesión superó el 95% y casi no hubo clases en las escuelas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ciclo Hacer Cine. El equipo organizador se encuentra realizando el casting para seleccionar a los actores y actrices.
    Cultura y espectáculos

    El ciclo Hacer Cine superó las expectativas y prepara el rodaje de dos cortometrajes realizados en Pergamino
    La Policía tiene una foto del joven Alan Giani en la ruta 188 a la altura de Rojas registrada el fin de semana.

    Desesperada búsqueda de Alan Giani: lo buscan en Junín tras una semana sin novedades y comparten su imagen

    Por segunda vez en la temporada, Defensores Unidos no tiene DT: este martes 30 de junio se confirmó la salida de Gustavo Puebla de la conducción técnica del plantel profesional.

    Cambios en CADU de Zárate: se confirmó la salida de Gustavo Puebla del primer equipo

    El paro docente en Ramallo tuvo un fuerte impacto este martes y registró una adhesión superior al 95% en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito, de acuerdo con relevamientos realizados en distintas escuelas.

    Paro docente en Ramallo: la adhesión superó el 95% y casi no hubo clases en las escuelas

    A partir de este miércoles 1° de julio ya rige el nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros en San Nicolás, cuya tarifa plana asciende a $1.935. Por su parte, el boleto escolar tiene un valor de $774.

    San Nicolás: Ya rige el nuevo boleto de colectivo, la tarifa plana pasó a costar $1.935