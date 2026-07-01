San Pedro conmemoró el 216° aniversario de la Prefectura Naval con un acto en la Agrupación Mallorca

La Prefectura Naval Argentina conmemoró su 216° aniversario con un acto en la sede de la Agrupación Mallorca.

En la ciudad de San Pedro la Prefectura Naval Argentina celebró este martes su 216° aniversario con un acto oficial realizado en la sede de la Agrupación Mallorca. La ceremonia reunió a autoridades locales, representantes de instituciones intermedias y personal de la fuerza para destacar su trayectoria y su servicio permanente a la comunidad.

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La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de la delegación San Pedro de la Prefectura Naval Argentina, el subprefecto Darío Javier Masseta, quien recibió a las autoridades invitadas y condujo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la institución.

Durante el encuentro se recordó la historia de la fuerza, creada hace 216 años, y se puso en valor el trabajo que desarrolla diariamente en la protección de las vías navegables, la seguridad portuaria y la asistencia a la comunidad en toda la región.

La convocatoria contó con la presencia de funcionarios locales, representantes de distintas instituciones y efectivos de la Prefectura, quienes participaron del homenaje a la trayectoria de la institución.

El rol estratégico de la Prefectura Naval en la región

En su mensaje, el subprefecto Masseta destacó la importancia estratégica que tiene la Prefectura Naval Argentina para el desarrollo y la seguridad de las actividades vinculadas al río y al puerto de San Pedro.

Asimismo, remarcó el compromiso permanente de la fuerza con la protección de las personas, el control de la navegación y la preservación de la soberanía nacional, tareas que forman parte de la misión institucional desde su creación.

La ceremonia también sirvió para reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes integran la delegación local y desempeñan sus funciones en un área de gran relevancia para la actividad fluvial y comercial.

Reconocimiento al compromiso de los efectivos

En el marco de la conmemoración, las autoridades expresaron un especial agradecimiento a los hombres y mujeres que integran la Prefectura Naval Argentina, especialmente a quienes prestan servicio en la jurisdicción de San Pedro.

Durante el acto se destacó la dedicación, el profesionalismo y la vocación de servicio que caracterizan a los efectivos, cuyo trabajo diario resulta fundamental para garantizar la seguridad de las vías navegables, proteger a la comunidad y fortalecer la presencia del Estado en la región ribereña.

El 216° aniversario de la institución volvió a convertirse en una oportunidad para reconocer la labor de una de las fuerzas federales con mayor presencia en el ámbito marítimo y fluvial del país, reafirmando su compromiso con la seguridad y el servicio público.