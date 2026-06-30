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    • El puerto de San Pedro recibe al buque MIDJUR para una nueva exportación de carinata

    El buque arribará este martes al Elevador del Puerto de San Pedro para cargar carinata, un cultivo destinado a la producción de biocombustibles renovables.

    30 de junio de 2026 - 18:00
    El Consorcio de gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo de una nueva embarcación que operará en la terminal portuaria para llevar adelante una exportación orientada a la producción de biocombustibles de segunda generación.

    El Consorcio de gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo de una nueva embarcación que operará en la terminal portuaria para llevar adelante una exportación orientada a la producción de biocombustibles de segunda generación.

    cronicasanpedro.com

    El puerto de San Pedro volverá a registrar un importante movimiento de exportación este martes con la llegada del buque MIDJUR, una embarcación de bandera de Malta que operará en el muelle del Elevador para cargar carinata, un cultivo oleaginoso que se consolida como materia prima estratégica para la elaboración de combustibles renovables.

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    Arribo del buque MIDJUR al puerto de San Pedro

    La actividad portuaria mantiene un ritmo sostenido en San Pedro gracias a la llegada de embarcaciones destinadas a la exportación de distintos productos agroindustriales. En esta oportunidad, está previsto que el buque MIDJUR arribe durante la mañana de este martes procedente de Orán, en Argelia.

    La embarcación, que navega bajo bandera de Malta, posee una eslora de 190 metros y amarrará en el muelle del Elevador del Puerto de San Pedro para realizar las tareas de carga antes de emprender un nuevo viaje internacional.

    Una vez completada la operación logística, el barco partirá rumbo a Países Bajos, donde la materia prima será utilizada para distintos procesos industriales vinculados con la producción de energías renovables.

    El operativo moviliza a trabajadores portuarios, empresas de servicios y organismos de control, consolidando la actividad del puerto sampedrino como uno de los puntos estratégicos para las exportaciones de la región.

    Qué es la carinata y por qué crece su demanda internacional

    La protagonista de esta nueva exportación será la carinata (Brassica carinata), un cultivo oleaginoso perteneciente a la misma familia de la mostaza, la colza y el repollo.

    En los últimos años, este cultivo despertó un fuerte interés a nivel internacional debido a la elevada concentración de aceite que contienen sus semillas. Esa característica permite transformarlo en una materia prima ideal para la elaboración de biocombustibles de nueva generación, especialmente aquellos destinados al transporte pesado, la aviación y otras industrias que buscan reducir las emisiones de carbono.

    A diferencia de otros cultivos, la carinata suele incorporarse como alternativa dentro de las rotaciones agrícolas, aportando beneficios para el suelo y ofreciendo una nueva oportunidad comercial para los productores.

    El crecimiento de la demanda mundial de combustibles sustentables impulsó la expansión de su producción en distintos países, entre ellos Argentina, donde cada vez más empresas apuestan por este tipo de desarrollos vinculados a la transición energética.

    El puerto de San Pedro fortalece su actividad exportadora

    La llegada del MIDJUR representa una nueva muestra del dinamismo que mantiene el Puerto de San Pedro durante 2026. En los últimos meses se sucedieron distintos embarques de productos agroindustriales, consolidando la terminal como un actor clave para la logística del norte bonaerense.

    Cada operación implica una importante coordinación entre autoridades portuarias, agencias marítimas, organismos de control, estibadores, transportistas y empresas exportadoras, generando movimiento económico y empleo para la ciudad y la región.

    Además de fortalecer el comercio exterior argentino, estas operaciones permiten diversificar la oferta exportable, incorporando productos con creciente demanda en los mercados internacionales y vinculados a la producción de energías limpias.

    Con el embarque de carinata hacia Europa, el Puerto de San Pedro suma una nueva operación de relevancia dentro de una actividad que continúa mostrando señales de crecimiento y que refuerza su papel como una plataforma logística estratégica para las exportaciones agroindustriales del país.

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