Rescatan en San Pedro a un zorro que era exhibido encadenado en una casa de comidas

Un ejemplar de zorro silvestre que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con evidentes signos de maltrato, fue rescatado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de San Pedro.

Un ejemplar de zorro silvestre que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con evidentes signos de maltrato, fue rescatado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de San Pedro.

Un ejemplar de zorro silvestre que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con evidentes signos de maltrato, fue rescatado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de San Pedro.

Un zorro silvestre que era mantenido encadenado y exhibido como atractivo en un local gastronómico de San Pedro fue rescatado durante un operativo de la Policía Federal Argentina. El ejemplar presentaba signos de maltrato y fue derivado a un centro especializado de Santa Fe para iniciar su rehabilitación.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, quienes investigaban la presunta tenencia ilegal de fauna silvestre en un establecimiento ubicado sobre Camino Debok al 1400, en la ciudad de San Pedro.

Durante el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás, los agentes descubrieron que el zorro permanecía encerrado en un precario corral de madera, sujeto con cadenas y en condiciones incompatibles con su bienestar. Según la investigación, el ejemplar era utilizado como una atracción para los clientes que concurrían al comercio gastronómico durante los fines de semana.

Las autoridades constataron que el animal se encontraba en un ambiente de hacinamiento y con evidentes secuelas producto del prolongado cautiverio, completamente alejado de su entorno natural.

Imputan a la responsable por infracción a las leyes de fauna

Durante el operativo fue identificada una mujer de 51 años, responsable del establecimiento, quien quedó imputada por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de San Pedro.

La causa contempla una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y a la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad y maltrato hacia los animales.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que el ejemplar fue capturado y mantenido en cautiverio, además de establecer si existieron otras irregularidades vinculadas con la tenencia de especies protegidas.

El zorro fue trasladado a Santa Fe para su rehabilitación

Tras el rescate, la Justicia ordenó el inmediato traslado del animal al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF), ubicado en la ciudad de Santa Fe.

En ese establecimiento, veterinarios y especialistas realizarán una evaluación clínica integral para determinar el estado de salud del zorro y las secuelas físicas y conductuales provocadas por el cautiverio.

El objetivo será iniciar un proceso de recuperación que permita, siempre que las condiciones biológicas lo hagan posible, su futura reinserción en el ambiente natural. Mientras tanto, permanecerá bajo cuidados especializados para garantizar su bienestar y favorecer su rehabilitación.