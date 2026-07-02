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    • La trágica muerte de cuatro jóvenes de Casilda que generó las condolencias de Scaloni, el DT de Argentina

    El entrenador de la Selección Argentina envió sus condolencias por el accidente que dejó cuatro muertos en Casilda, a pocos kilómetros de Pujato.

    2 de julio de 2026 - 19:36
    accidente-fatal-casilda-pujato-scaloni

    Lionel Scaloni dejó por un momento de lado el análisis futbolístico en la previa del partido de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 y se mostró conmovido por una tragedia ocurrida cerca de Pujato, su pueblo natal.

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    En una extensa jornada, se desarrolló en el TOC N° 2 el tercer día del juicio seguido contra Marisel Solís por la muerte de su expareja Marcel González. Esta parte de la audiencia estuvo marcada por el testimonio controversial de varios peritos acerca de las lesiones en el cuerpo del joven uruguayo. También declaró la fiscal Viviani, primera instructora de la causa.

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    Efectivos de la DDI Pergamino detuvieron al conductor acusado por el choque fatal ocurrido en la ruta 188 entre Acevedo y Peña, donde murió un motociclista de 29 años.

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    El entrenador de la Selección Argentina abrió la conferencia de prensa con un mensaje de dolor por el accidente que dejó cuatro muertos en Casilda, ciudad santafesina ubicada a 13 kilómetros de donde nació.

    “Antes que nada, quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío, gente cercana. Es terrible lo que pasó”, expresó con la voz entrecortada.

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    “Bueno mandarles un fuerte abrazo y mis condolencias. Es terrible lo que están viviendo”, agregó Scaloni, visiblemente movilizado por el siniestro vial que conmocionó a la región.

    La tragedia en Casilda

    El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 del sábado 27 de junio, cuando un Peugeot 208 volcó en una pronunciada curva de la ruta provincial S26, en dirección a Carcarañá, al sur de Santa Fe. Cuando llegaron los bomberos voluntarios de Casilda, encontraron a cinco personas tiradas en el pasto y una joven atrapada dentro del auto.

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    En el lugar murió Lola Gironacchi, de 17 años. Horas más tarde falleció Ramiro Tripiana, de 24, quien había sido trasladado en estado crítico a un centro de salud. El domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, también de 17 años, luego de permanecer internada con graves lesiones.

    El miércoles se sumó el fallecimiento de Zaira Mariel Lunge, de 17 años, que seguía internada en grave estado desde el momento del siniestro. Una quinta joven continúa hospitalizada con pronóstico reservado.

    Por el hecho quedó detenido Fausto G., de 20 años, uno de los sobrevivientes. Según la investigación, una cámara de seguridad habría registrado que él manejaba el auto, pese a que el dueño del vehículo era Ramiro Tripiana, una de las víctimas fatales. El joven recibió el alta médica y fue arrestado el lunes pasado.

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