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    • San Pedro firmó un convenio con Ashira para garantizar la continuidad del servicio de higiene urbana

    Buscan ordenar la relación contractual entre el Municipio y la empresa, asegurando la continuidad de un servicio esencial para los vecinos de San Pedro.

    2 de julio de 2026 - 09:37
    El Municipio de San Pedro formalizó la firma de un convenio con la empresa Ashira S.A. con el propósito de avanzar en un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio público de higiene urbana en todo el partido.

    El Municipio de San Pedro formalizó la firma de un convenio con la empresa Ashira S.A. con el propósito de avanzar en un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio público de higiene urbana en todo el partido.

    San Pedro Municipio

    El Municipio de San Pedro formalizó un convenio con la empresa Ashira S.A. para establecer un nuevo esquema administrativo y contractual destinado a garantizar la continuidad del servicio de higiene urbana. El acuerdo también fija pautas de trabajo conjuntas y será remitido al Concejo Deliberante para su tratamiento.

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    Convenio entre el Municipio de San Pedro y Ashira

    La firma del convenio estuvo encabezada por el intendente Cecilio Salazar, quien participó acompañado por el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, y el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta.

    En representación de Ashira S.A. asistieron Sebastián Insua y Jorge Hepp, quienes rubricaron el acuerdo junto a las autoridades municipales.

    El convenio establece un marco de trabajo conjunto entre el Estado local y la empresa prestataria, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento administrativo y contractual de la prestación del servicio público de higiene urbana en todo el partido.

    El objetivo: garantizar un servicio esencial para los vecinos

    Desde el Municipio explicaron que la iniciativa apunta a brindar previsibilidad a la relación institucional con la empresa y asegurar el funcionamiento normal de un servicio considerado esencial para la comunidad.

    Tras la firma, el intendente Cecilio Salazar destacó que una de las principales prioridades de la gestión es garantizar la continuidad de los servicios públicos que tienen impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, respetando los procedimientos administrativos e institucionales correspondientes.

    Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con responsabilidad en cada una de las acciones vinculadas a la prestación de los servicios municipales.

    El convenio será analizado por el Concejo Deliberante

    De acuerdo con la normativa vigente, el Departamento Ejecutivo confirmó que el convenio será elevado al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para su análisis, debate y tratamiento legislativo.

    Una vez cumplido ese paso institucional, el acuerdo permitirá consolidar el marco jurídico y administrativo bajo el cual continuará desarrollándose el servicio de higiene urbana, considerado uno de los pilares del funcionamiento cotidiano de la ciudad.

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