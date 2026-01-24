San Pedro: El Juzgado de Faltas recaudó más de $290 millones en multas durante 2025

El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro informó que durante el ejercicio 2025 aplicó multas por un total superior a los 290 millones de pesos. El balance anual fue elevado al Honorable Concejo Deliberante y refleja un fuerte peso de las infracciones de tránsito dentro del esquema sancionatorio.
Balance del Juzgado de Faltas presentado al Concejo Deliberante
El informe fue remitido por la jueza de Faltas, Dra. Jimena Gómez, al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y detalla los ingresos obtenidos a partir de actuaciones iniciadas por distintas áreas de control municipal.
Según el documento oficial, la recaudación total alcanzó los $290.547.875,98, producto de sanciones económicas aplicadas a infractores de la normativa vigente en el distrito.
Las multas derivan de controles realizados en la vía pública, inspecciones comerciales, operativos de seguridad, controles bromatológicos y otras intervenciones que culminaron en actuaciones administrativas dentro del ámbito del Juzgado.
Multas de Tránsito y vía pública: el mayor aporte a la recaudación
El rubro con mayor incidencia en el total de ingresos fue el vinculado a faltas en la vía pública, con un marcado predominio de las infracciones detectadas por la Dirección de Tránsito.
Solo este sector generó sanciones por $255.767.986,03, consolidándose como la principal fuente de ingresos del Juzgado durante 2025.
A este monto se suman cargos por estadía en depósito de vehículos retenidos, que totalizaron $7.677.114,00, además de servicios de remolque, con ingresos por $240.099,00, vinculados a procedimientos de control vehicular.
Otros rubros sancionados y evolución histórica de las multas
El balance también detalla ingresos provenientes de otros ámbitos de control municipal. La Oficina del Consumidor aportó $11.809.601,00 en concepto de multas, mientras que los gastos administrativos asociados a las causas alcanzaron los $9.641.108,00.
En materia de Obras, las contravenciones vinculadas a construcciones y edificación sumaron $2.767.380,16.
En menor escala, se registraron sanciones por infracciones en Comercio ($1.235.444,53), Seguridad ($956.610,94) y Bromatología ($452.532,32).
Durante 2025, el Juzgado de Faltas tramitó un total de 2.570 causas. El informe incluye además una comparativa histórica que muestra un crecimiento sostenido en la aplicación de sanciones económicas: en 2015 la recaudación por multas fue de $766.582,00, cifra que ascendió a $184.013.993,60 en 2024, y que en el último ejercicio marcó un nuevo salto, consolidando una política de mayor penalización de conductas infractoras en el distrito.