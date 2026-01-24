San Pedro: El Juzgado de Faltas recaudó más de $290 millones en multas durante 2025

El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el balance anual de su gestión correspondiente al ejercicio 2025 .

El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro informó que durante el ejercicio 2025 aplicó multas por un total superior a los 290 millones de pesos. El balance anual fue elevado al Honorable Concejo Deliberante y refleja un fuerte peso de las infracciones de tránsito dentro del esquema sancionatorio.

San Pedro: Baraybar defendió el Hospital Ruffa y cuestionó a Rey por sus críticas al sistema de salud

El informe fue remitido por la jueza de Faltas, Dra. Jimena Gómez, al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y detalla los ingresos obtenidos a partir de actuaciones iniciadas por distintas áreas de control municipal.

Según el documento oficial, la recaudación total alcanzó los $290.547.875,98 , producto de sanciones económicas aplicadas a infractores de la normativa vigente en el distrito.

Las multas derivan de controles realizados en la vía pública, inspecciones comerciales, operativos de seguridad, controles bromatológicos y otras intervenciones que culminaron en actuaciones administrativas dentro del ámbito del Juzgado.

Multas de Tránsito y vía pública: el mayor aporte a la recaudación

El rubro con mayor incidencia en el total de ingresos fue el vinculado a faltas en la vía pública, con un marcado predominio de las infracciones detectadas por la Dirección de Tránsito.

Solo este sector generó sanciones por $255.767.986,03, consolidándose como la principal fuente de ingresos del Juzgado durante 2025.

A este monto se suman cargos por estadía en depósito de vehículos retenidos, que totalizaron $7.677.114,00, además de servicios de remolque, con ingresos por $240.099,00, vinculados a procedimientos de control vehicular.

Otros rubros sancionados y evolución histórica de las multas

El balance también detalla ingresos provenientes de otros ámbitos de control municipal. La Oficina del Consumidor aportó $11.809.601,00 en concepto de multas, mientras que los gastos administrativos asociados a las causas alcanzaron los $9.641.108,00.

En materia de Obras, las contravenciones vinculadas a construcciones y edificación sumaron $2.767.380,16.

En menor escala, se registraron sanciones por infracciones en Comercio ($1.235.444,53), Seguridad ($956.610,94) y Bromatología ($452.532,32).

Durante 2025, el Juzgado de Faltas tramitó un total de 2.570 causas. El informe incluye además una comparativa histórica que muestra un crecimiento sostenido en la aplicación de sanciones económicas: en 2015 la recaudación por multas fue de $766.582,00, cifra que ascendió a $184.013.993,60 en 2024, y que en el último ejercicio marcó un nuevo salto, consolidando una política de mayor penalización de conductas infractoras en el distrito.