El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

"Ya estoy realizado, lo disfruté muchísimo", el último banderazo de Dante Bacca en la Vuelta a San Juan.

Mientras el pelotón avanza por las rutas sanjuaninas y la competencia entra en su tramo decisivo, Dante Bacca vive una carrera distinta. El crédito de San Pedro, comisario general de la Vuelta a San Juan, atraviesa su última edición antes de cerrar una extensa trayectoria vinculada al ciclismo, marcada por la experiencia, la vocación y el reconocimiento.

Dante Bacca y una despedida elegida en la Vuelta a San Juan Con 58 años, Bacca transita este cierre con serenidad y convicción. Lejos de una retirada abrupta, su decisión responde a un proceso meditado, en el que priorizó el bienestar personal sin romper el vínculo con el deporte. “No iba a trabajar hasta los 70 años, sino hasta cuando me diera el cuerpo y la mente”, explicó, dejando en claro que seguirá aportando desde otro rol.

Una carrera ligada al ciclismo argentino y continental El currículum del sampedrino refleja una trayectoria sólida y extensa. Fue comisario general en 11 ediciones del Tour de San Luis, en todas las Vueltas a San Juan, el Giro del Sol y múltiples competencias nacionales e internacionales, incluyendo pruebas en Paraguay, Bolivia, Uruguay y la tradicional Vuelta al Valle, consolidando un recorrido respetado en el ambiente.

San Juan, el escenario elegido para bajar la bandera final La decisión de permanecer un año más tuvo un motivo especial: el vínculo construido con San Juan. Bacca destacó el trato recibido y la relación con la gente y los organizadores, razones que lo llevaron a elegir la provincia para cerrar su etapa en la ruta. Así, mientras los ciclistas buscan la gloria, él completa su última labor con la tranquilidad del deber cumplido.

