San Pedro: Muestra colectiva de artistas locales inaugura el calendario cultural 2026 en la Casa del SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Casa de la Cultura Fabián Miranda inaugurarán este fin de semana la Muestra Colectiva de Artistas Locales , una exposición que reúne diversas expresiones y estilos de creadores de la ciudad y que marca el inicio del calendario cultural 2026 para la institución.

La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 19:30 en la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre 455. La muestra marca un nuevo punto de partida para la institución, que apuesta a consolidarse como un espacio abierto a la producción artística local y al intercambio cultural, con una programación sostenida a lo largo del año.

Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de una política cultural orientada a fortalecer el vínculo entre el sindicato, sus afiliados y la comunidad en general, promoviendo el acceso al arte y la visibilidad de los artistas de San Pedro.

Las obras presentadas reflejan una marcada diversidad de miradas, técnicas y lenguajes, que van desde lo pictórico hasta expresiones contemporáneas, y dan cuenta de la riqueza y vitalidad de la escena artística local.

Días y horarios para visitar la muestra

Luego de la apertura, la Muestra Colectiva de Artistas Locales podrá visitarse de lunes a viernes, de 20:00 a 21:30, mientras que los sábados el espacio permanecerá abierto al público de 18:30 a 21:30.

Desde la conducción del SEC subrayaron que esta propuesta “reafirma el compromiso de la entidad con el acompañamiento y la difusión de la cultura”, al tiempo que anticiparon que la Casa de la Cultura sumará nuevas actividades, talleres y exposiciones a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer el circuito cultural de la ciudad.