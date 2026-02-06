San Pedro: Muestra colectiva de artistas locales inaugura el calendario cultural 2026 en la Casa del SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Casa de la Cultura Fabián Miranda darán inicio este fin de semana al calendario cultural 2026 con la inauguración de la Muestra Colectiva de Artistas de San Pedro, una propuesta que reúne múltiples lenguajes y estilos de creadores de la ciudad y la región.
Una apertura cultural con identidad local
La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 19:30 en la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre 455. La muestra marca un nuevo punto de partida para la institución, que apuesta a consolidarse como un espacio abierto a la producción artística local y al intercambio cultural, con una programación sostenida a lo largo del año.
Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de una política cultural orientada a fortalecer el vínculo entre el sindicato, sus afiliados y la comunidad en general, promoviendo el acceso al arte y la visibilidad de los artistas de San Pedro.
Artistas de San Pedro y diversidad de expresiones
La exposición cuenta con la participación de Mache González, Facundo Monteverde, Guillermina Berola, Guada Nava, María Luz Méndez, Cristian González, José Ignacio Cremona, Mónica Buzzoni, Malena Camacho, Felicitas Fariña, Myriam Bonilla, Zappu, Pamela Rivas y Claudio Hernández.
Las obras presentadas reflejan una marcada diversidad de miradas, técnicas y lenguajes, que van desde lo pictórico hasta expresiones contemporáneas, y dan cuenta de la riqueza y vitalidad de la escena artística local.
Días y horarios para visitar la muestra
Luego de la apertura, la Muestra Colectiva de Artistas Locales podrá visitarse de lunes a viernes, de 20:00 a 21:30, mientras que los sábados el espacio permanecerá abierto al público de 18:30 a 21:30.
Desde la conducción del SEC subrayaron que esta propuesta “reafirma el compromiso de la entidad con el acompañamiento y la difusión de la cultura”, al tiempo que anticiparon que la Casa de la Cultura sumará nuevas actividades, talleres y exposiciones a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer el circuito cultural de la ciudad.