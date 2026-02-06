viernes 06 de febrero de 2026
    • San Pedro: Muestra colectiva de artistas locales inaugura el calendario cultural 2026 en la Casa del SEC

    La Casa de la Cultura Fabián Miranda abre su agenda 2026 con una exposición que reúne a destacados artistas de San Pedro.

    6 de febrero de 2026 - 14:41
    El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Casa de la Cultura Fabián Miranda inaugurarán este fin de semana la Muestra Colectiva de Artistas Locales, una exposición que reúne diversas expresiones y estilos de creadores de la ciudad y que marca el inicio del calendario cultural 2026 para la institución.

    El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Casa de la Cultura Fabián Miranda darán inicio este fin de semana al calendario cultural 2026 con la inauguración de la Muestra Colectiva de Artistas de San Pedro, una propuesta que reúne múltiples lenguajes y estilos de creadores de la ciudad y la región.

    La Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro llevará adelante este fin de semana una jornada de suelta de libros con el objetivo de optimizar su espacio físico y garantizar una mejor conservación de su colección principal.

San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana

    San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana
    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro.

San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

    Una apertura cultural con identidad local

    La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 19:30 en la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre 455. La muestra marca un nuevo punto de partida para la institución, que apuesta a consolidarse como un espacio abierto a la producción artística local y al intercambio cultural, con una programación sostenida a lo largo del año.

    Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de una política cultural orientada a fortalecer el vínculo entre el sindicato, sus afiliados y la comunidad en general, promoviendo el acceso al arte y la visibilidad de los artistas de San Pedro.

    Artistas de San Pedro y diversidad de expresiones

    La exposición cuenta con la participación de Mache González, Facundo Monteverde, Guillermina Berola, Guada Nava, María Luz Méndez, Cristian González, José Ignacio Cremona, Mónica Buzzoni, Malena Camacho, Felicitas Fariña, Myriam Bonilla, Zappu, Pamela Rivas y Claudio Hernández.

    Las obras presentadas reflejan una marcada diversidad de miradas, técnicas y lenguajes, que van desde lo pictórico hasta expresiones contemporáneas, y dan cuenta de la riqueza y vitalidad de la escena artística local.

    Días y horarios para visitar la muestra

    Luego de la apertura, la Muestra Colectiva de Artistas Locales podrá visitarse de lunes a viernes, de 20:00 a 21:30, mientras que los sábados el espacio permanecerá abierto al público de 18:30 a 21:30.

    Desde la conducción del SEC subrayaron que esta propuesta “reafirma el compromiso de la entidad con el acompañamiento y la difusión de la cultura”, al tiempo que anticiparon que la Casa de la Cultura sumará nuevas actividades, talleres y exposiciones a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer el circuito cultural de la ciudad.

