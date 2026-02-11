Se acerca la primera temporada de eclipses de 2026: qué cambios vivirá cada signo

La primera temporada de eclipses de 2026 no viene suave. Y si sos sensible a los cambios de energía, ya lo estarás notando días antes: más cansancio, más pensamientos repetitivos, conversaciones raras, sueños intensos, decisiones que te rondan la cabeza sin terminar de tomar forma.

Tendencias Tres Arroyos: ganó una camioneta en un concurso de pesca pero lo descalificaron por usar una red

Un eclipse no es un movimiento cualquiera. Es un punto de inflexión. Es un cierre o un inicio que no siempre se elige conscientemente, pero que termina siendo necesario. Durante estas semanas todo se acelera: las emociones se intensifican, las verdades salen más fácil y lo que estaba sostenido con alfileres empieza a tambalearse.

Esta temporada arranca con el eclipse solar anular de Luna Nueva en Acuario el 17 de febrero . Y este no es cualquier eclipse solar. Es un reset mental y social. Acuario habla de futuro, de proyectos, de amistades, de comunidad, de ideas que rompen lo tradicional. Este eclipse se va a sentir como una sacudida en tu visión de vida. Puede traerte claridad brutal sobre hacia dónde quieres ir… o puede romper el plan que tenías para obligarte a crear uno nuevo.

Los eclipses solares suelen traer inicios inesperados. Puertas que se abren sin que las fuerces. Gente que aparece. Oportunidades que surgen. Pero también pueden traer finales silenciosos: decisiones internas que ya no tienen vuelta atrás. El 17 de febrero no es un buen día para hacer movimientos impulsivos, ni para tomar decisiones definitivas desde el enojo. Tampoco es el mejor momento para firmar algo importante sin revisarlo dos veces. Es un día para observar. Para escuchar. Para no reaccionar por ego.

Eclipse lunar total en Virgo 3 de marzo

Después llega el momento más emocional de la temporada: el eclipse total de Luna Llena en Virgo el 3 de marzo. Y acá la energía cambia. Si el eclipse en Acuario es mental y más centrado en el futuro, el de Virgo es visceral y práctico. Es limpieza. Es realidad. Es darte cuenta de lo que no está funcionando en tu día a día, en tu trabajo, en tu salud, en tus hábitos, en tu forma de exigirte.

Los eclipses lunares suelen traer finales y revelaciones. Algo se muestra. Algo se cierra. Algo que venías ignorando se vuelve imposible de ignorar. El 3 de marzo puede sentirse más emocional, más intenso, incluso más agotador. Puede haber lágrimas. Puede haber discusiones. Puede haber esa sensación de basta, hasta aquí. Y tampoco es día para decisiones drásticas tomadas desde la saturación. Es día para reconocer lo que ya sabes en el fondo.

Entre el 17 de febrero y el 3 de marzo el clima general es este: cambios inevitables. Relaciones que se redefinen. Proyectos que se activan o se caen. Rutinas que ya no te sirven. Personas que se alejan porque ya no vibran contigo. Y todo eso no es castigo. Es ajuste.

El consejo general para esta temporada es simple pero difícil: no fuerces nada. No intentes controlar lo que claramente se está moviendo solo. No tomes decisiones gigantes el mismo día del eclipse si puedes esperar unos días. Y, sobre todo, no te aferres a lo que ya se está yendo.

¿Cómo afecta a cada signo?

ARIES

El eclipse solar en Acuario el 17 de febrero te empuja a replantearte tu futuro: qué metas estás persiguiendo, con quién te estás juntando, qué planes tienen sentido y cuáles eran solo una idea vieja a la que le tenías cariño. Puede entrar gente nueva a tu vida, o puede caer una amistad o un grupo que ya no vibra contigo. Y sí, eso puede doler, aunque tú digas que te da igual.

El eclipse total de Luna Llena en Virgo el 3 de marzo te baja a la rutina y te obliga a mirarte en lo cotidiano. Tu energía, tu cuerpo, tu trabajo, tus hábitos. Aquí el cambio es sí o sí: o te ordenas o te desgastas. Puede que te des cuenta de que estás viviendo con demasiada prisa o con demasiada exigencia, y eso te está pasando factura.

Tu lección en estos eclipses es dejar de ir a la guerra con tu propia vida. No todo se gana empujando. A veces el verdadero poder está en ajustar, soltar lo que no funciona y construir algo más sostenible.

TAURO

El eclipse solar en Acuario el 17 de febrero puede traer un giro inesperado en lo profesional: cambios en tu rol, una decisión importante, una oportunidad que aparece o una sensación brutal de ya no quiero seguir aquí. También puede moverte la ambición, como si de repente te dieras cuenta de que estabas jugando en pequeño por miedo a perder estabilidad.

Luego el eclipse total de Luna Llena en Virgo el 3 de marzo te activa el corazón y el placer, pero en modo limpieza. Te obliga a mirar tu vida amorosa, tu creatividad, tus ganas de vivir. Puede cerrarse una historia romántica, o puede terminarse una dinámica de buscar migajas. También puede ser un momento de claridad sobre lo que te ilusiona de verdad y lo que solo te distrae.

Tu cambio sí o sí en esta temporada es entender que seguridad no es quedarte quieto. Seguridad es construir una vida que tenga sentido, incluso si para eso tienes que cambiar de dirección.

GÉMINIS

Esta temporada de eclipses te abre la mente y después te sacude desde la raíz, Géminis. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero activa tu necesidad de expansión: estudios, viajes, nuevas ideas, proyectos diferentes. Puede aparecer una oportunidad que cambie tu perspectiva o una conversación que te haga replantearte algo que dabas por hecho.

Te sientes inquieto, con ganas de algo más grande. Pero no confundas euforia con claridad. Deja que las cosas maduren unos días antes de lanzarte.

El eclipse total en Virgo el 3 de marzo toca casa, familia y estabilidad emocional. Aquí no hay teoría, hay realidad. Puede haber una conversación familiar intensa, un cambio en convivencia o una necesidad fuerte de reorganizar tu espacio. Si tu base no está firme, lo vas a notar. Esta temporada te obliga a equilibrar mente y raíz. No puedes crecer si no estás bien sostenido.

CÁNCER

Para ti esta temporada es profunda y emocional, Cáncer. No es potente, pero sí transformadora. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero remueve lo íntimo: vínculos intensos, dinero compartido, dependencias emocionales. Puede destaparse una verdad que llevabas tiempo evitando o puede cerrarse una dinámica donde estabas dando demasiado.

No es cómodo, pero es liberador. Este eclipse te obliga a ver con frialdad algo que estabas sosteniendo desde la emoción.

Después, el eclipse total en Virgo el 3 de marzo activa tu comunicación. Conversaciones pendientes, palabras que necesitas decir, mensajes que cambian la dinámica. Ya no puedes seguir intuyendo lo que el otro siente. Necesitas claridad. Tu cambio sí o sí es dejar de absorber lo que no te corresponde.

LEO

Esta temporada toca tus relaciones y tu autoestima de forma directa, Leo. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero cae en tu zona de pareja y vínculos importantes. Puede traer un inicio inesperado, una formalización o una ruptura que ya era inevitable. Algo cambia en cómo te relacionas.

Es un eclipse que te obliga a mirar la relación sin drama, sin orgullo, sin teatro. Solo verdad. Y eso a veces cuesta.

Luego el eclipse total en Virgo el 3 de marzo te toca el dinero y el valor personal. Aquí la pregunta es clara: ¿te estás valorando lo suficiente? Puede haber ajustes económicos o decisiones laborales importantes. Pero más allá del dinero, este eclipse te hace replantear cuánto estás dispuesto a aceptar. Tu cambio inevitable es elegirte aunque eso incomode a otros.

VIRGO

Para ti esta temporada es una sacudida directa, Virgo, y ya lo notas en tu cuerpo… El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero toca tu rutina, tu trabajo, tu salud y tu organización. Puede traer cambios en horarios, responsabilidades o incluso en equipo laboral. También puede hacerte ver que estás viviendo en modo exigencia constante.

Este eclipse te pide innovar en lo práctico. Hacer algo distinto aunque al principio no te sientas seguro. Pero no intentes resolverlo todo el mismo día.

Y luego llega el eclipse total de Luna Llena en tu signo el 3 de marzo. Este sí es fuerte. Es un cierre de identidad. Una versión tuya se termina. Puede sentirse emocional, intenso, incluso agotador. Pero es liberador. Te das cuenta de que no puedes seguir siendo la persona que siempre sostiene todo.

Tu cambio sí o sí es dejar de vivir para cumplir expectativas y empezar a vivir para estar en paz contigo.

LIBRA

Esta temporada de eclipses te toca el corazón y el subconsciente al mismo tiempo, Libra. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero activa el amor, el deseo, la creatividad y esa parte tuya que necesita sentir que la vida tiene chispa. Puede aparecer alguien cuando menos lo esperas. Puede reactivarse una historia que creías cerrada. O puede que, simplemente, te des cuenta de que ya no quieres seguir sosteniendo algo que no te hace vibrar.

Es un eclipse que trae inicio en lo romántico o en algo que te vuelve a ilusionar. Pero cuidado con idealizar demasiado el primer día. Deja que la energía se asiente. Observa si esa chispa tiene base o solo intensidad.

Luego llega el eclipse total en Virgo el 3 de marzo y ahí la energía cambia por completo. Es más silenciosa, más interna. Es un cierre emocional. Algo que llevabas cargando por dentro sale a la superficie. Puede que te sientas más cansado, más sensible, más introspectivo. Y no pasa nada. Este eclipse te obliga a soltar lo que no estabas diciendo en voz alta. Tu cambio inevitable es dejar de aparentar equilibrio cuando por dentro estabas desbordado.

ESCORPIO

Esta temporada mueve tu base y tu entorno social al mismo tiempo, Escorpio. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero cae en tu zona de hogar y estabilidad. Puede haber cambios en convivencia, decisiones familiares o una sensación clara de que necesitas reestructurar tu espacio. Algo en tu seguridad cambia.

Y aunque tú eres fuerte y resistente, cuando tu base se mueve lo sientes profundo. Puede ser un inicio, como una mudanza o un nuevo proyecto en casa. O puede ser un cierre, como dejar atrás una dinámica familiar que ya no funcionaba. Sea lo que sea, no reacciones desde el control. Observa primero.

El eclipse total en Virgo el 3 de marzo te toca en amistades y proyectos. Puede cerrarse una relación social o redefinirse un plan importante. Te das cuenta de quién está contigo de verdad y quién estaba por conveniencia. Tu cambio sí o sí es elegir mejor tu entorno. No necesitas a todo el mundo. Necesitas a los correctos.

SAGITARIO

El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero activa tu comunicación, estudios, contratos y entorno cercano. Puede llegar una noticia inesperada o una propuesta que te obliga a pensar rápido. También puede ser una conversación que lo cambia todo.

Vas a sentir la mente acelerada. Ideas nuevas. Ganas de moverte. Pero no firmes nada sin revisar dos veces. No prometas desde la emoción del momento. Este eclipse te abre puertas, pero tú decides cuándo cruzarlas.

El eclipse total en Virgo el 3 de marzo cae en tu carrera. Aquí el cambio es visible. Puede haber un cierre profesional, una decisión fuerte o una sensación clara de ya no quiero seguir en esta dirección. No es un castigo. Es un ajuste. Tu cambio inevitable es aceptar que crecer implica dejar atrás una versión antigua de tu ambición.

CAPRICORNIO

Esta temporada te enfrenta al valor personal y a la expansión, Capri. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero toca tu dinero, tu autoestima y tu sensación de estabilidad. Puede haber movimientos económicos, una nueva fuente de ingreso o una decisión importante sobre tu trabajo.

Pero más allá del dinero, es una sacudida interna. Te das cuenta de cuánto estabas aceptando por miedo a perder seguridad. Y eso te incomoda. No tomes decisiones impulsivas ese día, pero no ignores la señal.

El eclipse total en Virgo el 3 de marzo te empuja a mirar más lejos. Puede cerrarse una etapa de estudios, viajes o creencias que ya no te representan. Tu visión del mundo cambia. Y cuando tu visión cambia, tu rumbo también. Tu cambio sí o sí es atreverte a crecer aunque eso implique riesgo.

ACUARIO

Para ti esta temporada es personal, Acuario. Muy personal. El eclipse solar anular en tu signo el 17 de febrero es un reinicio de identidad. Algo en ti ya no quiere seguir igual. Puede ser cambio de imagen, de actitud, de rumbo o de decisiones importantes que llevabas tiempo posponiendo.

Es potente. Se siente eléctrico. Pero no necesitas anunciarlo todo ese mismo día. Deja que el cambio se asiente antes de tomar decisiones drásticas.

El eclipse total en Virgo el 3 de marzo te lleva a lo profundo: miedos, dependencias, dinero compartido, emociones intensas. Puede cerrarse una dinámica que te estaba desgastando por dentro. Es limpieza emocional real. Tu cambio inevitable es dejar de racionalizar lo que en realidad es una herida que necesita cuidado.

PISCIS

El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero activa tu mundo interno. Necesitas pausa. Descanso. Reflexión. Puede cerrarse una etapa mental o emocional sin que nadie lo vea desde fuera. Es un eclipse más espiritual que visible para ti.

No fuerces actividad social si el cuerpo te pide espacio. Escucha lo que tu intuición ya sabía.

Luego llega el eclipse total en Virgo el 3 de marzo y ahí el foco se va directo a relaciones. Pareja, vínculos importantes, acuerdos. Algo se redefine sí o sí. Puede haber ruptura, formalización o una conversación que cambia la dinámica para siempre. Lo que estaba en el aire se concreta.

Tu cambio inevitable es dejar de idealizar y empezar a mirar con claridad. Si algo es real, se fortalece. Si no, se cae. Y aunque duela, te libera.

Fuente: Horóscopo Negro.