San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana

La Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro llevará adelante este fin de semana una jornada especial de suelta de libros , una iniciativa que busca optimizar el espacio físico de la institución y, al mismo tiempo, permitir que numerosos ejemplares encuentren nuevos lectores y usos dentro de la comunidad.

La actividad se desarrollará los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el horario de 19:00 a 21:30, en la sede ubicada en Mitre 460. Desde la institución explicaron que el crecimiento sostenido de su acervo bibliográfico superó la capacidad actual de los estantes, lo que hizo necesario tomar medidas para preservar en mejores condiciones la colección principal.

En ese marco, se decidió poner a disposición del público una amplia variedad de materiales que, si bien forman parte del patrimonio histórico de la biblioteca, ya no cuentan con espacio adecuado para su resguardo permanente.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán retirar de manera totalmente gratuita libros y publicaciones de diversas temáticas y épocas. Entre los materiales disponibles se incluyen ejemplares de arte y filosofía, manuales escolares antiguos, revistas, fascículos, enciclopedias y libros en idiomas extranjeros.

La propuesta está pensada tanto para lectores que deseen ampliar su biblioteca personal como para estudiantes, investigadores y artistas que utilizan el papel como insumo para proyectos creativos, técnicas de collage o scrapbook. De este modo, los libros continúan cumpliendo una función cultural y educativa, aun fuera del circuito tradicional.

Impacto cultural y comunitario de la suelta de libros

Desde la Biblioteca Popular Rafael Obligado destacaron que la suelta de libros también permite que instituciones educativas, organizaciones sociales y otros espacios comunitarios puedan acceder a materiales que resulten útiles para sus actividades. Al mismo tiempo, la liberación de espacio facilita las tareas de orden, limpieza y conservación de los fondos bibliográficos más valiosos que la entidad resguarda de manera permanente.

Finalmente, se recomendó a los vecinos interesados concurrir con bolsas o cajas para facilitar el traslado de los libros que decidan llevarse. La actividad se presenta como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la biblioteca y la comunidad, promoviendo el acceso a la lectura y la reutilización responsable de los materiales culturales.