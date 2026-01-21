miércoles 21 de enero de 2026
    • San Pedro: con georadar lograron "ver" el canal de un río de hace 200 mil años

    El estudio se realizó en el yacimiento Campo Spósito, cerca de San Pedro y permitirá identificar con mayor precisión dónde se concentran fósiles.

    21 de enero de 2026 - 14:00
    El ensayo fue realizado sobre un yacimiento paleontológico. Permitirá inferir dónde hay acumulaciones de piezas fósiles y facilitar el trabajo de los especialistas del Museo “Fray Manuel de Torres” de San Pedro.

    El ensayo fue realizado sobre un yacimiento paleontológico. Permitirá inferir dónde hay acumulaciones de piezas fósiles y facilitar el trabajo de los especialistas del Museo “Fray Manuel de Torres” de San Pedro.

    Dib

    Un estudio inédito realizado en un yacimiento paleontológico de San Pedro permitió reconstruir con precisión el cauce de un río prehistórico de hace unos 200 mil años. Mediante el uso de un georadar, especialistas lograron “ver” bajo tierra la forma del antiguo canal donde se concentran valiosos restos fósiles.

    Un yacimiento clave para la paleontología bonaerense

    El trabajo se desarrolló en el yacimiento Campo Spósito, ubicado a unos ocho kilómetros de la ciudad de San Pedro, descubierto en 2001 por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”. Desde entonces, el lugar aportó piezas de enorme valor científico que permitieron reconstruir la fauna prehistórica de la región.

    Durante años, los investigadores sabían que excavaban el lecho de un antiguo río, pero carecían de información precisa sobre su morfología. Esa limitación comenzó a resolverse a fines de octubre del año pasado, cuando se realizó un escaneo integral del predio con tecnología de georadar.

    El uso del georadar y el hallazgo del paleocanal

    El ensayo se llevó a cabo junto a técnicos de la empresa CADEX (Compañía Austral de Exploración), quienes realizaron decenas de líneas de prospección en distintas direcciones. El objetivo fue detectar y posicionar el paleocanal dentro de la Reserva Paleontológica, ubicada en terrenos de la familia Spósito, colaboradores históricos del museo.

    Los resultados revelaron que el equipo estaba excavando en el centro de un meandro del antiguo río. Según explicó José Luis Aguilar, director del museo, esto explica la alta concentración de restos fósiles en un área relativamente reducida y permitió identificar un canal principal de unos 50 metros de largo y hasta seis metros de ancho.

    imagen

    Tecnología aplicada para optimizar futuras excavaciones

    El estudio también permitió medir el espesor del barro original del fondo del río, donde los restos quedaron atrapados hasta fosilizarse. Actualmente, los fósiles se encuentran en una capa consolidada de alrededor de 1,20 metros de espesor, cubierta por varios metros de sedimentos.

    imagen

    Gracias al mapeo digital y a la reconstrucción de la silueta del antiguo cauce, los especialistas podrán planificar las excavaciones con mayor precisión y eficiencia. Este avance no solo optimiza recursos, sino que refuerza el valor científico de Campo Spósito como uno de los espacios paleontológicos más importantes de la región.

    imagen

    imagen
