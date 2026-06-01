Otra renuncia sacude al Hospital San José de Pergamino y expone el desgaste de los profesionales

Lo que comenzó con advertencias puntuales sobre la situación de Pediatría terminó exponiendo un problema transversal que afecta a múltiples áreas del Hospital San José.

La crisis que atraviesa el Hospital San José de Pergamino suma un nuevo capítulo y enciende señales de alarma cada vez más difíciles de ignorar. Desde que a principios de mayo los profesionales comenzaron a exponer públicamente las dificultades que enfrentan para sostener la atención médica, ya se registraron tres renuncias de trabajadores de distintos servicios, una situación que evidencia el creciente desgaste que atraviesa el sistema de salud pública local.

Lo que inicialmente se presentó como un reclamo impulsado por la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino por la falta de profesionales y las dificultades para garantizar la cobertura de guardias, con el paso de las semanas terminó revelando un problema mucho más amplio. Distintos servicios comenzaron a expresar situaciones similares: escasez de recursos humanos, sobrecarga laboral, salarios considerados insuficientes, guardias descubiertas y condiciones de trabajo cada vez más complejas.

El escenario genera preocupación no solo entre los trabajadores de la salud, sino también entre los pacientes que dependen diariamente del principal efector público de la ciudad. La falta de personal repercute directamente en los tiempos de atención, la organización de los servicios y la capacidad de respuesta frente a una demanda que continúa en aumento.

Los reclamos que emergieron desde diferentes áreas del Hospital presentan características comunes. Los equipos aseguran estar trabajando al límite de sus posibilidades, absorbiendo una demanda creciente sin que existan incorporaciones suficientes de profesionales ni mejoras estructurales que permitan aliviar la situación.

A medida que las dificultades se fueron haciendo públicas, comenzaron también las desvinculaciones. En poco más de un mes ya se confirmaron tres renuncias de profesionales, un dato que profundiza la preocupación en torno al futuro funcionamiento de algunos servicios estratégicos.

La salida más reciente es la del cirujano Martín Terrile, quien decidió despedirse del Hospital San José a través de una publicación en sus redes sociales. El profesional, que trabajó durante seis años en el nosocomio, compartió una imagen de uno de los pasillos del establecimiento acompañada por un mensaje que rápidamente generó repercusión.

La despedida que expuso el malestar

A través de su cuenta profesional de Instagram, Terrile expresó: "Hoy me toca decirle chau a mi querido Hospital San José. He pasado mucho tiempo recorriendo los pasillos, largas horas en quirófano, guardias sin poder descansar, solo con el fin de dar lo mejor de mí para aquellos que me necesitaron."

En otro tramo de su mensaje, el profesional dejó entrever los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse: "Hoy la situación no es la misma, por intereses de muchos, nos hemos olvidado de cuidar a nuestros pacientes, no se trabaja tranquilo y no se valora el trabajo diario de los profesionales."

Además, manifestó su deseo de que la realidad institucional pueda revertirse: "Ojalá esto mejore y vuelva a ser el establecimiento del que uno le daba orgullo formar parte."

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron durante su paso por el Hospital:

"Agradezco a quienes me enseñaron a recorrer este camino y acompañarme en mi formación. Gracias por todo este tiempo, se va a extrañar mucho."

Una crisis que ya excede a un solo servicio

Las palabras de Terrile reflejan un malestar que distintos sectores vienen expresando desde hace semanas. Lo que comenzó con advertencias puntuales sobre la situación de Pediatría terminó exponiendo un problema transversal que afecta a múltiples áreas del Hospital San José.

Mientras continúan los reclamos por mejores condiciones laborales y por la incorporación de profesionales, las renuncias comienzan a convertirse en uno de los indicadores más preocupantes del deterioro que denuncian los trabajadores. La pérdida de recursos humanos especializados no solo impacta en la organización interna de los servicios, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para sostener la atención en el mediano plazo.

Con tres alejamientos confirmados en poco más de un mes y sin señales concretas de resolución del conflicto, la crisis del Hospital San José parece ingresar en una etapa cada vez más delicada, marcada por el desgaste de los equipos de salud y la incertidumbre sobre el futuro de la atención pública en Pergamino.