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    • Alerta por niebla densa en San Pedro y el norte bonaerense durante la madrugada

    Defensa Civil bonaerense advirtió por bancos de niebla que reducirán la visibilidad este miércoles en rutas de San Pedro y zonas urbanas.

    27 de mayo de 2026 - 08:12
    La Dirección Provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, emitió una advertencia meteorológica por la presencia de niebla densa que afectará a varios municipios del norte del territorio provincial durante la jornada de este miércoles 27 de mayo.

    La Dirección Provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, emitió una advertencia meteorológica por la presencia de niebla densa que afectará a varios municipios del norte del territorio provincial durante la jornada de este miércoles 27 de mayo.

    notisanpedro.info

    La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una advertencia por la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes que afectarán durante la madrugada y la mañana del miércoles a la ciudad de San Pedro y otras ciudades del norte bonaerense. Solicitan extremar las medidas de precaución, especialmente al circular por rutas.

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    Qué zonas estarán afectadas por la niebla

    Según el informe oficial difundido por la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad bonaerense, el fenómeno impactará principalmente en la denominada “Zona DC 10”, que incluye a los municipios de Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Ramallo, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Salto y Carmen de Areco.

    Las autoridades señalaron que la reducción de visibilidad podría ser significativa tanto en rutas como en sectores urbanos, especialmente durante las primeras horas del día. Por ese motivo, recomendaron a la población mantenerse informada y tomar recaudos antes de salir a circular.

    Recomendaciones para conducir con niebla

    Desde Defensa Civil y los organismos de seguridad vial remarcaron la importancia de conducir con extrema precaución frente a este tipo de fenómenos climáticos. Entre las principales recomendaciones se encuentran circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad de manera gradual y evitar maniobras bruscas o sobrepasos innecesarios.

    Además, aconsejaron mantener una distancia prudencial entre vehículos para aumentar el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto generado por la baja visibilidad.

    Cómo consultar el estado del tiempo en tiempo real

    Las autoridades provinciales recordaron que los ciudadanos pueden seguir la evolución de las condiciones meteorológicas a través del sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

    También se encuentran habilitadas las líneas de emergencia 911, 100, 103 y 107 para situaciones que requieran asistencia inmediata durante el desarrollo del fenómeno climático.

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