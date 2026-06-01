Ante el avance de la influenza, la Secretaría de Salud de Pergamino insiste en la vacunación antigripal

Con la llegada del invierno y el descenso sostenido de las temperaturas, las autoridades sanitarias intensifican las acciones de prevención frente al aumento esperado de enfermedades respiratorias. En este contexto, desde la Secretaría de Salud de Pergamino se insiste en la importancia de que las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo completen cuanto antes la vacunación antigripal correspondiente a la temporada 2026.

La recomendación cobra especial relevancia ante la circulación de nuevas variantes de influenza que están siendo monitoreadas a nivel internacional y que podrían generar un incremento de casos durante las próximas semanas. Si bien la situación epidemiológica actual se mantiene dentro de parámetros similares a los registrados el año pasado, los especialistas coinciden en que el período más intenso de circulación viral todavía no comenzó y que el comportamiento de la enfermedad durante junio y julio será determinante.

Según los datos relevados a nivel nacional durante las primeras semanas del año, la mayoría de los casos de influenza identificados corresponden al virus Influenza A (H3N2), particularmente a una variante conocida como subclado K. Debido a su capacidad de transmisión, este subtipo es objeto de seguimiento permanente por parte de organismos sanitarios internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Frente a este escenario, la vacunación adquiere un papel fundamental para reducir el impacto que la enfermedad puede tener sobre las personas más vulnerables. Los especialistas recuerdan que la inmunización no solo disminuye el riesgo de contraer formas graves de gripe, sino que también reduce significativamente las posibilidades de internación y de desarrollar complicaciones asociadas.

Las próximas semanas serán clave

Cada año, los meses más fríos favorecen la circulación de virus respiratorios debido a diversos factores. Las bajas temperaturas llevan a una mayor permanencia en espacios cerrados, muchas veces con escasa ventilación, lo que facilita la transmisión de infecciones.

A ello se suma la presencia simultánea de distintos agentes virales que suelen coexistir durante la temporada invernal. Además de la influenza, los profesionales de la salud esperan un incremento de la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal responsable de los cuadros de bronquiolitis en bebés y una de las infecciones que más complicaciones puede provocar en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Los expertos advierten que este período representa una ventana de oportunidad para reforzar las medidas preventivas antes de que la circulación comunitaria alcance sus niveles más elevados. Por ello, insisten en la necesidad de vacunarse con anticipación, permitiendo que el organismo desarrolle la protección necesaria antes del pico de contagios.

Quiénes deben vacunarse contra la Influenza

La campaña nacional de vacunación antigripal está destinada a los grupos considerados de mayor riesgo frente a la enfermedad.

Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, el personal de salud, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación y las mujeres que hayan tenido un bebé recientemente.

También forman parte de la población objetivo los niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, así como las personas que presentan enfermedades crónicas o condiciones de salud que aumentan el riesgo de sufrir complicaciones.

Dentro de este grupo se incluyen pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, patologías cardíacas, enfermedades neurológicas, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas y personas trasplantadas, entre otras situaciones contempladas por las recomendaciones sanitarias.

Desde Salud remarcan que la vacuna es gratuita para todos estos grupos y constituye una herramienta segura y eficaz para disminuir el impacto de la gripe estacional.

Dónde vacunarse en Pergamino

La campaña de vacunación continúa desarrollándose en distintos puntos de la ciudad.

Las dosis se aplican en el Vacunatorio Municipal José Caggiano, que funciona de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 en Ugarte al 200. También pueden recibirse en el vacunatorio del Hospital San José, donde la atención se brinda de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

Asimismo, los vecinos pueden acercarse a los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los distintos barrios de Pergamino.

Medidas de prevención

Aunque la vacunación constituye la principal estrategia de protección, los especialistas recuerdan que existen otras medidas que ayudan a disminuir la propagación de los virus respiratorios.

Entre las recomendaciones más importantes figuran el lavado frecuente de manos, la ventilación diaria de los ambientes cerrados, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir utensilios o elementos de uso personal cuando se presentan síntomas respiratorios.

También aconsejan evitar el contacto cercano con personas enfermas y realizar una consulta médica temprana ante la aparición de fiebre persistente, dificultad respiratoria o cualquier signo de agravamiento del cuadro clínico.

Las autoridades sanitarias sostienen que la combinación entre vacunación y hábitos preventivos continúa siendo la herramienta más efectiva para atravesar la temporada invernal con menor impacto sobre la salud de la población.

Mientras las próximas semanas aparecen como un período decisivo para la evolución de la circulación viral, el mensaje es claro: quienes integran los grupos de riesgo deben aprovechar la disponibilidad de las dosis y completar cuanto antes la vacunación antigripal 2026. La prevención temprana sigue siendo la mejor defensa frente a una enfermedad que cada invierno vuelve a poner a prueba al sistema sanitario y a las comunidades.