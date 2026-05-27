San Pedro: CICOP anunció un nuevo paro de salud para este jueves en reclamo de salarios adeudados

Los trabajadores reafirmaron su compromiso con los vecinos mediante la organización de una Jornada de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Hospital local, la cual se desarrollará el mismo jueves de 9:00 a 11:00 horas.

Los trabajadores de la salud nucleados en CICOP confirmaron un nuevo paro de actividades por 24 horas para este jueves 28 de mayo en reclamo por salarios adeudados y demoras en la liquidación de aumentos acordados en paritarias. La medida afectará la atención habitual en hospitales, incluyendo el Hospital de la ciudad de San Pedro y centros sanitarios, aunque se garantizarán las guardias y emergencias.

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Desde el gremio explicaron que uno de los principales motivos de la protesta es la falta de pago de cuotas retroactivas correspondientes a distintos meses de 2025, además de demoras en la aplicación de escalas salariales acordadas durante ese período.

El conflicto también incluye el reclamo por la regularización de las escalas salariales de 2026 correspondientes a enero, febrero, marzo y mayo. A esto se suman pedidos vinculados al pago de bonificaciones por trayectoria formativa, jefaturas y tareas en centros de salud.

Asimismo, CICOP exige avances en concursos, recategorizaciones del personal y mejoras en las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos sanitarios.

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Durante la jornada de protesta, el personal sanitario mantendrá operativas las guardias hospitalarias y garantizará únicamente la atención de urgencias y emergencias para la comunidad.

Desde el sindicato remarcaron que la medida busca visibilizar el deterioro que atraviesa el sistema público de salud y reclamar respuestas oficiales ante las dificultades laborales y salariales que afectan al sector.

La protesta se desarrollará en distintos hospitales y centros de atención de la región, en el marco de un conflicto que continúa sin resolución.

Jornada de atención gratuita en el Hospital local

En paralelo al paro, los trabajadores organizarán una Jornada de Atención Primaria de la Salud en el Hospital local entre las 9:00 y las 11:00 horas.

Durante la actividad se realizarán controles gratuitos de presión arterial, glucemia capilar, peso y talla, además de brindar consejería sobre alimentación saludable para vecinos y pacientes.

También participarán trabajadoras sociales que ofrecerán orientación sobre acceso al sistema de salud, detección de situaciones de vulnerabilidad y acompañamiento frente a distintas problemáticas sociales.

La iniciativa busca sostener el vínculo con la comunidad mientras continúa el reclamo gremial por mejoras salariales y laborales en el sistema sanitario público.