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    • Vitto Benvenutto conquistó Chicago y sumó su séptimo título internacional

    El jugador de pádel pergaminense se consagró campeón del torneo FIP Promises Chicago en Sub 14 junto al estadounidense Santiago Constantini, sin perder sets.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de junio de 2026 - 13:33
    Vitto Benvenutto y Santiago Constantini dominaron el torneo de principio a fin en Chicago.

    Vitto Benvenutto y Santiago Constantini dominaron el torneo de principio a fin en Chicago.

    FAMILIA BENVENUTTO

    Vitto Benvenutto volvió a dejar en alto el nombre de Pergamino en el circuito internacional de pádel. El jugador de 12 años se consagró este domingo campeón del torneo FIP Promises Chicago, en Estados Unidos, al quedarse con el título de la categoría Sub 14 junto a Santiago Constantini, estadounidense hijo de argentinos.

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    La conquista tiene un valor especial porque la dupla dominó el certamen de principio a fin, sin ceder un solo set en todo el torneo, confirmando el gran presente que atraviesa el pergaminense, quien disputa su primera temporada en la categoría Sub 14 y continúa consolidándose entre los mejores del continente.

    Un camino perfecto hacia el título

    Benvenutto y Constantini mostraron una notable superioridad durante todo el torneo. En los cuartos de final superaron a los hermanos Rohde, representantes de California, y luego avanzaron a la final tras derrotar en semifinales al estadounidense Bode Nicol y al sueco Wilder Anderson.

    En el encuentro decisivo exhibieron su mejor versión y vencieron con contundencia por 6-0 y 6-1 a Sebastián Hernández y Nicolás Darmohusodo. Hernández llegaba como una de las principales referencias del pádel juvenil estadounidense y forma junto a Constantini la pareja número 1 de Estados Unidos en la categoría. Con esta actuación, la dupla cerró un certamen perfecto y se quedó merecidamente con el trofeo en tierras norteamericanas.

    Vitto en Chicago 2

    Séptima corona internacional

    El título conseguido en Chicago representa el séptimo trofeo internacional FIP para Benvenutto, que continúa construyendo una trayectoria destacada pese a su corta edad. Antes de esta conquista, el pergaminense ya había celebrado títulos en Buenos Aires (2), Perugia (Italia), Valencia (España), Viña del Mar (Chile), Antofagasta (Chile), resultados que le permitieron ubicarse entre los mejores jugadores Sub 14 de América.

    La consagración en Estados Unidos ratifica además el excelente momento deportivo que atraviesa luego de una gira que incluyó un título en Chile y una semifinal en Brasil.

    También jugó en Sub 16

    Además de competir en la categoría Sub 14, Benvenutto también participó en el FIP Promises Chicago en Sub 16, una divisional superior a la que le corresponde por edad. Junto a su compañero alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó frente a la dupla integrada por Chaul y De la Cruz, actuales número 1 de Estados Unidos y posteriores campeones del torneo. El resultado volvió a demostrar la capacidad del pergaminense para competir de igual a igual frente a jugadores de mayor edad y experiencia.

    Semana de entrenamiento en Miami

    Tras la consagración en Chicago, Benvenutto viajó a Miami junto a Santiago Constantini, donde permanecerán durante una semana realizando entrenamientos y trabajos de preparación. La estadía forma parte de la planificación deportiva del pergaminense, que continúa sumando experiencias internacionales y fortaleciendo su desarrollo competitivo en uno de los momentos más importantes de su carrera juvenil.

    Con apenas 12 años, Vitto sigue acumulando títulos, sumando para el ranking continental (clasificatorio al Master Finals FIP Promises) y construyendo un camino que lo proyecta hacia desafíos cada vez más importantes.

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