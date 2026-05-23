Michelin elimina sus Estrellas Verdes, el sello sostenible de la guía

El icónico sello con forma de trébol, creado por la Guía Michelin en 2020 para premiar la sostenibilidad y la economía circular en la alta cocina, desaparece de los restaurantes.

La Guía Michelin dice adiós definitivamente a sus Estrellas Verdes. A partir del próximo 1 de junio, fecha de celebración de su entrega de premios en Copenhague, Michelin dejará de repartir su sello sostenible, que además irá desapareciendo progresivamente según se celebren las galas de cada país.

Esta distinción nació en 2020 como una manera de reconocer a aquellos establecimientos que no solo ofrecían experiencias gastronómicas excelentes, sino que además promovían la sostenibilidad ecológica y un enfoque ético del negocio culinario. A partir de ahora, la insignia será sustituida por Mindful Voices, una nueva plataforma editorial centrada en dar voz a personas que “proponen nuevos enfoques en los ámbitos de la gastronomía, la hostelería y el vino”.

La guía abandona ahora ese concepto de ‘premio’ para dar paso a un proyecto que funciona, más bien, como un escaparate donde dar a conocer historias. La decisión pone punto y final a una iniciativa que logró poner sobre la mesa temas como el desperdicio alimentario, el producto de cercanía, el uso de plásticos o los modelos energéticos, pero que generaba aún ciertas dudas en el sector.

En principio, los criterios para otorgar la Estrella Verde se centraban en una serie de buenas prácticas que acercaban al sector gastronómico a una producción más ética y responsable. Los inspectores de la Guía evaluaban aspectos como el consumo de productos locales, el respeto por la estacionalidad, la gestión de residuos, la economía de recursos en los restaurantes y la promoción de una conciencia sostenible entre clientes y empleados.

Sin duda, su existencia animó a muchos restaurantes a auditar y transformar sus procesos, a replantearse sus proveedores y a incorporar la sostenibilidad a su filosofía de negocio. También funcionó como una manera de reconocer a aquellos restaurantes que ya tenían la ecología instaurada en su ADN, esos proyectos locales que nacen atados a una comunidad y que producen por y para esta.

Sin embargo, las dudas siempre han estado asociadas a estos galardones. Hay quienes han considerado la sostenibilidad una etiqueta demasiado manipulada, una medalla que no siempre ha ido de la mano con la coherencia. Los rumores comenzaron ya en otoño de 2025, cuando usuarios y chefs detectaron que las estrellas verdes habían desaparecido de los criterios de búsqueda en la web oficial de Michelin. Entonces, la guía aseguró que las estrellas verdes “no habían desaparecido”, sino que estaban evolucionando.

Mindful Voices

Una transformación que ha concluido en un nuevo concepto, Mindful Voices, que no funcionará como una distinción clásica ni como una categoría dentro de las búsquedas de restaurantes en la guía. En su lugar, Michelin pretende crear una plataforma de historias y figuras inspiradoras relacionadas con sostenibilidad, hospitalidad y vino. Según explica Gwendal Poullennec, director internacional de la guía, “este nuevo marco surge, directamente, de lo que los equipos de inspección presencian de primera mano: encuentros y experiencias que están transformando la manera de hacer las cosas y que merecen ser compartidos”.

Los restaurantes argentinos que habían obtenido Estrellas Verdes

En Argentina, la edición 2025 de la guía incluyó 10 restaurantes con este reconocimiento. Buenos Aires y Mendoza concentran los restaurantes premiados.

En Buenos Aires

Alcanfor — cocina estacional y con foco ecológico.

Anchoíta — sostenibilidad integrada a su propuesta.

Crizia — trabaja con pequeños productores.

Don Julio — parrilla con prácticas responsables.

El Preferido de Palermo — valorización de ingredientes locales.

En Mendoza

Angélica Cocina Maestra — huerto orgánico propio y enfoque “Wine First”.

Osadía de Crear — productos de huerta y economía circular.

Casa Vigil — prácticas sostenibles en cocina.

Riccitelli Bistró — localismo y sostenibilidad.

Zonda Cocina de Paisaje — conexión con el paisaje local.

Estos 10 establecimientos se destacaron por acciones como huertas propias, colaboración con productores locales y estrategias de reducción de desperdicio.

Fuente: Infobae.