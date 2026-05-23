Federación Agraria Ramallo advirtió que la baja de retenciones "no alcanza" para el campo

Aunque valoraron la reducción gradual de retenciones impulsada por el Gobierno nacional, desde la filial Ramallo de Federación Agraria advirtieron que la medida resulta insuficiente frente al aumento de costos, el endeudamiento y las pérdidas acumuladas por las últimas campañas afectadas por la sequía.

La filial Ramallo de Federación Agraria Argentina expresó cautela tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción gradual de retenciones. Aunque valoraron la medida impulsada por el presidente Javier Milei, aseguraron que el alivio es insuficiente frente al fuerte aumento de los costos productivos y las dificultades económicas que atraviesa el sector.

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Desde la entidad rural explicaron que el principal problema que enfrentan los productores es el reducido margen de rentabilidad luego de afrontar gastos de siembra, fertilización, combustible, seguros, transporte y alquileres rurales.

El presidente de la filial Ramallo, Alberto Coscia, indicó que actualmente sembrar trigo demanda una inversión muy elevada. “Hoy sembrar trigo tiene un costo cercano a los 45 quintales y hubo momentos donde llegó a 50. Los insumos pesan muchísimo”, sostuvo.

Además, señaló que incluso en campos con buenos rindes, la rentabilidad continúa siendo limitada. Según detalló, para alcanzar producciones cercanas a los 60 quintales por hectárea es necesario realizar fuertes inversiones que terminan reduciendo las ganancias del productor.

Sequía y pérdidas económicas en la región

Otro de los factores que preocupa a Federación Agraria es el impacto que dejaron las campañas afectadas por la sequía en distintos sectores productivos de la región.

Desde la entidad remarcaron que hubo productores que en la última campaña de soja lograron rindes muy bajos, de entre 7 y 12 quintales por hectárea, situación que provocó pérdidas económicas importantes.

“Muchos productores han cosechado quebranto”, advirtió Coscia al describir el difícil panorama que atraviesa gran parte del sector agropecuario local.

Reclaman créditos blandos y apoyo financiero

La Federación Agraria también alertó sobre el endeudamiento acumulado por numerosos productores tras varias campañas complicadas. En muchos casos, deben afrontar alquileres rurales fijados en quintales, independientemente de los resultados obtenidos durante la cosecha.

“El productor tiene que pagar igual aunque haya perdido por la sequía. Eso termina generando deudas muy complicadas”, explicó el dirigente rural.

En ese contexto, desde la entidad reclamaron mayores herramientas de financiamiento, créditos blandos y asistencia para los productores que necesitan continuar sembrando luego de campañas con pérdidas.

Para Federación Agraria Ramallo, la reducción gradual de retenciones representa una señal positiva, aunque todavía insuficiente para resolver la delicada situación económica que atraviesa buena parte del campo en la región.