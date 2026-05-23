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    • Detuvieron en Colón a una pareja acusada de vender cocaína al menudeo en un barrio de la ciudad

    La Policía arrestó en Colón a una pareja investigada desde octubre por comercializar dosis de cocaína. Secuestraron droga, balanzas y un revólver.

    23 de mayo de 2026 - 09:39
    En Colón se desarrolló el allanamiento en el que desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo regenteado por una pareja investigada por la Fiscalía.

    En Colón se desarrolló el allanamiento en el que desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo regenteado por una pareja investigada por la Fiscalía.

    LA OPINION

    Una pareja fue detenida en la ciudad de Colón durante un allanamiento realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en el marco de una causa por presunta comercialización de cocaína al menudeo. En el operativo secuestraron dosis fraccionadas de droga, marihuana, balanzas de precisión y un arma de fuego.

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    Investigación por narcomenudeo

    La pesquisa se desarrolló durante varios meses y se inició en octubre pasado a partir de tareas de inteligencia llevadas adelante por personal especializado de la Policía de Drogas Ilícitas con competencia en la ciudad de Colón.

    Los investigadores centraron la atención en una vivienda donde residía la pareja sospechada de vender estupefacientes a consumidores de la zona. Durante el seguimiento detectaron movimientos compatibles con la actividad de narcomenudeo: personas que llegaban al inmueble, permanecían pocos minutos y se retiraban rápidamente, además de intercambios considerados compatibles con maniobras de compra de droga.

    Todas esas situaciones fueron registradas y documentadas por los efectivos policiales para ser incorporadas a la causa judicial.

    Allanamiento en Colón

    operativo-drogas-colon-002

    Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del juez Julio Caturla.

    El procedimiento se concretó esta semana en la vivienda investigada de la ciudad de Colón. Allí, los integrantes de la Delegación de Drogas Ilícitas encontraron envoltorios de cocaína ya fraccionados y preparados para su comercialización directa a consumidores.

    Además, secuestraron una pequeña cantidad de marihuana, balanzas de precisión utilizadas presuntamente para el pesaje de las dosis, elementos de corte y fraccionamiento y un revólver calibre 32 apto para el disparo.

    Cocaína fraccionada

    Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el hallazgo de la sustancia ya acondicionada en pequeñas dosis reforzó la hipótesis que sostenían los investigadores sobre la existencia de una actividad de venta de drogas al menudeo desde la vivienda allanada.

    La pareja quedó aprehendida en el lugar y posteriormente fue trasladada a sede judicial para comparecer ante la Fiscalía 9, del fiscal Juan Tomás Godoy.

    Durante la audiencia realizada el jueves, ambos imputados fueron notificados de la formación de la causa penal en su contra y optaron por no prestar declaración indagatoria, un derecho contemplado por el Código Procesal Penal.

    Secuestro de arma

    Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el secuestro del revólver calibre 32 hallado dentro de la vivienda. El arma estaba en condiciones de funcionamiento y quedó incorporada a la causa judicial junto al resto de los elementos secuestrados durante el operativo.

    La investigación continúa para determinar el alcance de la actividad de comercialización de estupefacientes y establecer si existían otros involucrados vinculados al circuito de distribución de droga en la ciudad de Colón.

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