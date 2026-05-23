Realizan en plaza Mitre de San Nicolás una jornada gratuita sobre hipertensión y nutrición

Bajo la consigna “San Nicolás con presión bajo control”, con organización conjunta de la Sociedad de Cardiología Norte de la provincia de Buenos Aires (SOCANOBA), el Círculo Médico local, la Municipalidad de San Nicolás y la Cruz Roja, tendrá lugar este sábado 23 de mayo desde las 14:00 una jornada de prevención en hipertensión y nutrición.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, este sábado se desarrollará en la plaza Mitre de la ciudad de San Nicolás una jornada abierta a la comunidad para promover hábitos saludables y concientizar sobre los riesgos de la presión arterial elevada. Habrá controles gratuitos, asesoramiento profesional y actividades preventivas.

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Bajo la consigna “San Nicolás con presión bajo control”, la propuesta es organizada en conjunto por la Sociedad de Cardiología Norte de la provincia de Buenos Aires (SOCANOBA), el Círculo Médico local, la Municipalidad de San Nicolás y la Cruz Roja.

La actividad comenzará a las 14:00 y estará destinada a toda la comunidad. Durante la jornada, profesionales de la salud tomarán la presión arterial a los asistentes y brindarán información sobre la correcta medición domiciliaria mediante tensiómetros digitales validados.

La Dra. Mariela Farías explicó que además de los controles se enseñará la técnica adecuada para medir la presión arterial y se ofrecerá asesoramiento nutricional. También habrá sorteos de tensiómetros digitales entre los presentes.

La hipertensión arterial afecta a millones de argentinos

La hipertensión arterial es considerada uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en el mundo. En Argentina, entre el 35% y el 40% de los adultos presenta presión arterial elevada, lo que representa aproximadamente 15 millones de personas.

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes es que muchas personas desconocen que padecen esta enfermedad. Según especialistas, 4 de cada 10 hipertensos no saben que tienen presión alta, debido a que en la mayoría de los casos no presenta síntomas evidentes.

La presión elevada puede derivar en complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo.

Cuáles son los valores normales de presión arterial

De acuerdo con el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 2025 elaborado por la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la presión normal debe ser menor a 130/80 mmHg.

También se establecen categorías de presión limítrofe e hipertensión en distintos estadios, lo que permite detectar de manera temprana el riesgo cardiovascular y avanzar con tratamientos adecuados.

Los especialistas remarcan la importancia de realizar controles periódicos, incluso en personas jóvenes y sin antecedentes, ya que la hipertensión suele avanzar silenciosamente. Además, recomiendan complementar las consultas médicas con monitoreos domiciliarios para detectar casos de hipertensión enmascarada o de guardapolvo blanco.