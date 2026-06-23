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    • San Pedro: Capacitaron en RCP y primeros auxilios al personal de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento"

    En San Pedro la formación fue destinada a cuidadores y preceptores de la institución, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

    23 de junio de 2026 - 16:00
    Cuidadores y preceptores de la Casa de Abrigo Domingo F. Sarmiento participaron de una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

    Cuidadores y preceptores de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento" participaron de una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

    notisanpedro.info

    El personal que se desempeña en la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento" participó de una importante capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro. La actividad estuvo orientada a brindar herramientas concretas para actuar de manera rápida y efectiva frente a situaciones de emergencia dentro de la institución.

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    Formación clave para actuar en situaciones de emergencia

    La jornada estuvo destinada a cuidadores y preceptores que diariamente acompañan a niños, niñas y adolescentes alojados en la Casa de Abrigo. Durante el encuentro, los participantes recibieron conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la asistencia inmediata en casos de accidentes, descompensaciones o eventos que puedan comprometer la salud de las personas.

    Los organizadores destacaron que contar con personal capacitado en técnicas de primeros auxilios resulta fundamental para ofrecer una respuesta adecuada durante los primeros minutos de una emergencia, un período considerado decisivo para preservar la vida y minimizar posibles secuelas.

    Capacitación práctica sobre maniobras de RCP

    La actividad fue coordinada por el licenciado en Enfermería Héctor Martín Menegoni, quien estuvo a cargo de la exposición y las prácticas realizadas por los asistentes. Durante la capacitación se abordaron las maniobras básicas de Reanimación Cardiopulmonar, la identificación de signos de alerta y los procedimientos recomendados para asistir a una persona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

    Además, los participantes pudieron practicar técnicas de compresión torácica y conocer protocolos de actuación frente a diferentes escenarios que pueden presentarse en ámbitos institucionales donde conviven menores de edad.

    Un compromiso con el cuidado y la prevención

    Desde el Municipio remarcaron la importancia de continuar promoviendo instancias de formación destinadas al personal que trabaja en espacios de contención social y educativa. Este tipo de capacitaciones no solo fortalece los conocimientos de los trabajadores, sino que también contribuye a generar entornos más seguros para quienes residen y desarrollan actividades en estas instituciones.

    La Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento" cumple un rol fundamental en la protección y acompañamiento de niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, por lo que la incorporación de herramientas vinculadas a la prevención y la atención de emergencias representa un aporte significativo para mejorar la calidad del cuidado que se brinda diariamente.

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