San Pedro: COOPSER realizará cortes de luz programados este lunes por tareas de mantenimiento

COOPSER informó que el próximo lunes 22 se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las líneas de distribución de distintos sectores de la ciudad, lo que requerirá la interrupción programada del suministro de energía en diversas franjas horarias.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos (COOPSER) de San Pedro anunció que este lunes 22 de junio se llevarán adelante trabajos de mantenimiento en diferentes líneas de distribución, lo que obligará a realizar cortes programados del suministro eléctrico en varios barrios y sectores de la ciudad durante distintas franjas horarias.

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De acuerdo con el cronograma difundido por la cooperativa, el primer corte se extenderá entre las 8 y las 11 de la mañana. En ese lapso, se verá afectada la zona de Honorio Pueyrredón entre los números 600 y 800, así como la avenida Sarmiento desde el 1100 hasta el 1450.

Los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo destinado a mejorar el funcionamiento de la red eléctrica y garantizar una prestación más eficiente del servicio.

Posteriormente, entre las 10 y las 12, las tareas se trasladarán a un área más amplia de la ciudad. Allí quedarán comprendidas la calle Frers del 2700 al 4100, las calles 58 y 60 entre los números 1900 y 2200, y Emilio Esteves del 1500 al 2200.

Además, durante esa misma franja horaria, se interrumpirá el suministro en el Loteo Industrial y en el sector conformado por las calles 80 y 82, entre los números 1500 y 1800.

Recomendaciones de COOPSER para los usuarios

Desde COOPSER solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del servicio, especialmente en aquellos hogares o comercios que dependan de equipos eléctricos para sus actividades habituales.

La entidad recordó además que el cronograma previsto está sujeto a las condiciones climáticas y que, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, el suministro será restablecido de manera progresiva en cada uno de los sectores afectados.