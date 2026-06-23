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    • Seguros: El robo de motos se duplicó en dos años y representa uno de cada siete vehículos robados en Argentina

    Los datos de las empresas de seguros en Argentina muestran datos importantes sobre estos ilícitos en estos años.

    23 de junio de 2026 - 16:41
    Las empresas de seguros muestran un crecimiento en el robo de motos.

    De acuerdo a las empresas de seguros, uno de cada siete vehículos robados en lo que va de 2026 es una moto; y esto también fue confirmado por el Informe de Movilidad de Strix correspondiente al mes de mayo. En 2025 esa proporción era del 9,3% y en lo que va del 2026 alcanza al 13,9%, indicador que crece desde que se impuso la obligatoriedad de que las unidades 0 km. deben salir de las concesionarias con su seguro ya contratado.

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    Este encuentro, propuesto por representantes del MPBA junto con la ADEAA y los principales operadores de este mercado, también contó con el respaldo y apoyo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, resaltando la preocupación institucional por acotar y combatir esta costosa amenaza.

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    Seguros y motos

    El patrón se replica en el contexto en el que el patentamiento de motos sigue en alza: según datos de ACARA, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 369.468 unidades, esto es un 43,2% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 258.057 vehículos.

    Por otra parte, según datos de Strix, el mayor robo de unidades se da en aquellas de cilindrada baja y media (hasta 150 cc.) que superan los dos tercios de los casos, dejando el resto para los cilindrada alta.

    “Los informes de los últimos 4 trimestres muestran que el robo de motos crece de manera constante y los indicadores de los últimos meses muestran que esa tendencia se está acelerando”, señaló Martín Py, Gerente de Alianzas Estratégicas de Strix. “No es un pico circunstancial, porque hay más motos en circulación y al mismo tiempo, la moto es un vehículo económico al que mucha gente accede para usar como medio de transporte para su desarrollo laboral”, concluyó el ejecutivo.

    La naturaleza del delito

    Los datos de Strix muestran que el robo de motos presenta características propias que lo diferencian del robo de autos: “las dos ruedas son más fáciles de trasladar y comercializar en piezas, lo que hace que el delito sea más difícil de revertir una vez cometido y que también sea un vehículo más fácil de descartar luego de perpetrado otro ilícito”, explican desde la empresa.

    Tendencias enero-mayo 2026:

    • La franja horaria de las 21 hs. continúa registrando la mayor siniestralidad.
    • Las camionetas 4×4 representan el 21% de las denuncias en capital federal mientras que en el interior alcanza al 39% de las denuncias.
    • Los robos en el interior en mayo se mostraron estables respecto de los de abril.

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