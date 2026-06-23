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    • Pergamino fortalece su red de prevención y avanza como ciudad cardioprotegida

    En estos últimos años, Pergamino transformó el sistema preventivo para convertirse en una localidad cardioprotegida con capacitaciones permanentes.

    23 de junio de 2026 - 16:16
    Pergamino, una ciudad comprometida y cardioprotegida.

    La Municipalidad de Pergamino, a través de Defensa Civil, continúa desarrollando un amplio programa de capacitación en primeros auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), una iniciativa que busca consolidar a la ciudad como un espacio cada vez más preparado para responder ante emergencias cardíacas y salvar vidas.

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    En esta oportunidad, la jornada de formación tuvo lugar en el Centro de Formación Laboral Nº 401 “Dr. Julio Maiztegui”, donde docentes, alumnos y personal de la institución participaron de una capacitación orientada a brindar herramientas prácticas para actuar correctamente durante los primeros minutos de una emergencia médica.

    RCP y un trabajo preventivo

    La propuesta forma parte de una política sostenida de prevención y concientización que impulsa el Municipio desde hace varios años y que tiene como objetivo ampliar la cantidad de personas capacitadas para intervenir ante situaciones críticas hasta la llegada de los equipos especializados de salud.

    Una ciudad cardioprotegida es aquella que cuenta con espacios equipados con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) de acceso rápido y con ciudadanos capacitados para reconocer una emergencia cardíaca, iniciar maniobras de reanimación y utilizar correctamente estos dispositivos. La combinación de estos recursos permite reducir considerablemente los tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de supervivencia de quienes sufren un paro cardiorrespiratorio.

    Cuidar la salud

    Los especialistas destacan que cada minuto que transcurre sin asistencia disminuye significativamente las posibilidades de recuperación de la víctima. Por este motivo, la capacitación de la comunidad se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer la cadena de supervivencia y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

    Desde comienzos de este año, Defensa Civil Pergamino ha desarrollado numerosas jornadas de formación en instituciones educativas, deportivas, organismos públicos y empresas, alcanzando a cientos de vecinos y trabajadores que hoy cuentan con conocimientos básicos para actuar frente a una emergencia.

    Entre las entidades capacitadas se encuentran el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria de Pinzón, el Club Racing y la Escuela de Árbitros de Fútbol, la Dirección de Bromatología, el equipo de la Patrulla Urbana, profesores de Running Pergamino, el Colegio Maristas, el Jardín de Infantes San Antonio, profesores de Artes Marciales del noroeste bonaerense, los Centros de Formación Laboral 401, 403 y 801, el Jardín de Infantes Nº 922, instructores de hockey del Club Sirio Libanés, el Colegio Santa Julia y distintas empresas radicadas en el Parque Industrial de Pergamino.

    Defensa Civil y una labor constante

    El responsable de Defensa Civil Pergamino, José María Mollo, destacó la importancia de estas acciones preventivas y explicó que las capacitaciones se desarrollan en el marco de la Ley Nacional Nº 27.159, que establece el Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público.

    “Fundamentalmente, las capacitaciones son a los fines de mantenernos basados en la Ley Nacional Nº 27.159, que se refiere a la prevención integral de eventos por muerte súbita y contempla tres pilares fundamentales: la concientización de la población, la capacitación en maniobras de RCP y el fortalecimiento de espacios cardioseguros”, señaló Mollo.

    Durante la jornada realizada en el CFL Nº 401, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre primeros auxilios, identificación de situaciones de riesgo, diferencias entre un infarto y un paro cardíaco, técnicas actualizadas de reanimación cardiopulmonar y protocolos de actuación ante emergencias.

    Además, se hizo especial hincapié en la importancia de activar rápidamente el sistema de emergencias médicas, solicitar ayuda especializada y mantener las maniobras de asistencia hasta la llegada de los profesionales de la salud.

    Salvar una vida

    Los instructores remarcaron que muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte depende de la intervención de una persona que se encuentre cerca del lugar del incidente y posea conocimientos básicos para actuar correctamente. Por ello, la capacitación comunitaria representa una herramienta clave para construir entornos más seguros y preparados.

    Desde el Municipio indicaron que la estrategia de formación continuará durante todo el año, alcanzando a nuevas instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de la ciudad y las localidades del Partido. El objetivo es ampliar progresivamente la red de personas capacitadas y fortalecer la presencia de espacios cardioprotegidos en distintos puntos del distrito.

    Asimismo, desde Defensa Civil agradecieron especialmente la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa del Centro de Formación Laboral Nº 401, destacando el interés demostrado durante la capacitación y la importancia de incorporar estos conocimientos que pueden resultar decisivos en una situación de emergencia.

    Las autoridades recordaron que las instituciones interesadas en recibir estas capacitaciones gratuitas pueden solicitar la realización de jornadas específicas comunicándose con Defensa Civil Pergamino. Las oficinas funcionan en la intersección de Joaquín Menéndez y Zeballos, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas.

    Con cada nueva capacitación, Pergamino continúa fortaleciendo una red de prevención que involucra a vecinos, docentes, deportistas, trabajadores y estudiantes, avanzando en la construcción de una comunidad más preparada, solidaria y comprometida con el cuidado de la vida.

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