Escuela Agraria: estudiantes de San Pedro reclaman obras para garantizar el acceso en días de lluvia

La educación es un derecho, y contar con caminos transitables y un transporte que llegue hasta la escuela es fundamental para garantizarlo. Somos estudiantes con ganas de aprender, crecer y construir nuestro futuro. Merecemos las condiciones necesarias para hacerlo.

La educación es un derecho, y contar con caminos transitables y un transporte que llegue hasta la escuela es fundamental para garantizarlo. Somos estudiantes con ganas de aprender, crecer y construir nuestro futuro. Merecemos las condiciones necesarias para hacerlo.

En la ciudad de San Pedro los estudiantes de la Escuela Agraria hicieron público un reclamo por el estado del camino de acceso al establecimiento educativo, una situación que se agrava cada vez que se registran lluvias. A través de un comunicado, expresaron las dificultades que enfrentan para llegar a clases y solicitaron soluciones que permitan garantizar la asistencia durante todo el año.

Según explicaron los alumnos, las precipitaciones suelen convertir el acceso a la escuela en un trayecto complicado y, en algunos casos, intransitable para los colectivos que realizan el recorrido habitual. Esto obliga a muchos estudiantes a descender antes de llegar al establecimiento y completar a pie varios kilómetros.

Además, señalaron que en numerosas oportunidades deben asistir con la ropa mojada o atravesar condiciones adversas para no perder jornadas de estudio. Pese a ello, remarcaron que mantienen su compromiso con la educación y continúan concurriendo a clases.

En el comunicado difundido por los estudiantes, el principal reclamo está vinculado a la necesidad de realizar trabajos de entoscado en el camino de ingreso. Consideran que esta obra permitiría que los colectivos puedan acceder al establecimiento incluso durante jornadas de lluvia.

“Creemos que estudiar no debería depender del estado del camino”, expresaron en el mensaje, donde también destacaron la importancia de contar con condiciones adecuadas para que todos los alumnos puedan llegar de manera segura y digna a la institución educativa.

La educación como derecho y el respaldo de la comunidad educativa

Los estudiantes sostuvieron que el acceso a la educación debe estar garantizado en cualquier circunstancia y que la infraestructura vial cumple un papel fundamental para hacerlo posible. En ese sentido, remarcaron que disponer de caminos transitables y transporte adecuado forma parte de las condiciones necesarias para ejercer plenamente ese derecho.

El comunicado concluye con un mensaje que resume el espíritu del reclamo: “Somos estudiantes con ganas de aprender, crecer y construir nuestro futuro. Merecemos las condiciones necesarias para hacerlo”. Con esta iniciativa buscan visibilizar una problemática que afecta diariamente a una parte importante de la comunidad educativa de la Escuela Agraria.