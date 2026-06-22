San Pedro: Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González en San Nicolás

Con la conformación del jurado popular comenzó en los Tribunales de San Nicolás el debate oral y público contra Marisel "Pili" Solís, acusada de asesinar a su expareja, el ciudadano uruguayo Marcel Xavier González, en un establecimiento rural de San Pedro a mediados de 2024.

Con la conformación del jurado popular, comenzó este lunes en los Tribunales de San Nicolás el juicio oral y público contra Marisel "Pili" Solís, acusada del asesinato de su expareja, Marcel Xavier González ocurrido en la ciudad de San Pedro . El proceso se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados y se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas.

La primera audiencia estuvo dedicada a la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular, instancia fundamental para la conformación del tribunal encargado de emitir el veredicto sobre la responsabilidad penal de la acusada.

Solís llega a juicio imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla las sanciones más severas previstas en el Código Penal argentino. Durante las próximas jornadas se desarrollarán los alegatos de apertura y la producción de la prueba prevista por las partes.

La Fiscalía está representada por Vicente Gómez, mientras que la querella se encuentra a cargo de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet. Por la defensa interviene la abogada particular Antonela Travesaro.

El crimen ocurrido en una estancia de San Pedro

La investigación se originó tras la muerte de Marcel Xavier González, un ciudadano uruguayo de 33 años que fue hallado sin vida el 9 de junio de 2024 en la Estancia Sonho Verde, ubicada en el paraje Villa Sarita, partido de San Pedro.

Según consta en la causa, la víctima había viajado desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el establecimiento rural donde ocurrieron los hechos que ahora son materia de juzgamiento.

En un primer momento, la versión aportada por la propia imputada apuntaba a un presunto suicidio relacionado con el consumo de sustancias alucinógenas. Sin embargo, el avance de la investigación y las pruebas reunidas durante la etapa de instrucción llevaron a los investigadores a descartar esa hipótesis y a sostener la acusación por homicidio.

Más de veinte testigos declararán ante el jurado popular

A partir de este martes comenzará la etapa de recepción de testimonios, considerada una de las instancias más importantes del debate oral. El tribunal prevé escuchar a más de veinte testigos convocados por las distintas partes.

Entre quienes prestarán declaración se encuentran peritos forenses, efectivos policiales que participaron en la investigación, profesionales de la salud y personas cercanas al entorno de la pareja.

Las exposiciones buscarán aportar elementos para reconstruir lo sucedido en la estancia rural y permitir que el jurado popular evalúe las pruebas presentadas antes de emitir su veredicto. Una vez finalizada la producción probatoria y los alegatos de cierre, los doce ciudadanos que integran el jurado deberán deliberar para determinar si la acusada es culpable o no del delito que se le atribuye.