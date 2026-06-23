Dolor en San Pedro: una beba falleció y la autopsia confirmó muerte súbita por broncoaspiración

Una profunda conmoción generó en San Pedro el fallecimiento de una beba de apenas un mes de vida, ocurrido este lunes en una vivienda ubicada en la intersección de Brennan y Mateo Sbert.

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de San Pedro tras el fallecimiento de una beba de apenas un mes de vida ocurrido este lunes. La pequeña fue asistida por personal del SAME luego de que sus padres advirtieran que no reaccionaba, pero lamentablemente los esfuerzos resultaron infructuosos.

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El trágico episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Brennan y Mateo Sbert. Según las primeras informaciones, cerca de las 11:00 los padres de la bebé solicitaron asistencia médica de urgencia al notar que la menor no presentaba respuestas.

Al arribar al domicilio, el personal del SAME constató la situación y dio inmediata intervención a las autoridades judiciales, que iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de casos, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Dr. Emilio Ruffa, donde se realizó la autopsia bajo la intervención del médico policial Dr. Monacchi.

De acuerdo con el informe forense, la bebé presentaba bajo peso y no registraba lesiones externas ni signos compatibles con hechos de violencia. El estudio determinó que la causa del fallecimiento fue "broncoaspiración – muerte súbita", descartando cualquier indicio de agresión física.

Continúa la investigación judicial de rutina

Si bien el resultado de la autopsia permitió establecer la causa médica de la muerte, la Justicia continúa con las actuaciones de rigor previstas para este tipo de situaciones.

Mientras avanzan los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes, familiares, amigos y vecinos expresaron su profundo pesar por la pérdida de la pequeña, acompañando a sus seres queridos en este doloroso momento que ha generado una fuerte conmoción en toda la comunidad sampedrina.