San Pedro: declaran de Interés Municipal la 11° Bienal de Arte Infantojuvenil

La 11° Bienal de Arte Infantojuvenil de la Escuela de Educación Especial N° 501 “Hena Yanzon” fue declarada de Interés Municipal y Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro. La iniciativa destaca el valor cultural, educativo e inclusivo de un evento que desde hace más de dos décadas forma parte de la identidad de la comunidad sampedrina.
La Bienal de Arte Infantojuvenil recibió reconocimiento oficial
La declaración fue aprobada mediante la Ordenanza N° 6.733, a partir de una solicitud presentada por la dirección de la Escuela Especial N° 501 a través del Expediente N° 5719/2026. Con esta medida, el cuerpo legislativo local volvió a respaldar una propuesta que se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más importantes de la ciudad.
La Bienal se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2000 y ha logrado convertirse en un espacio de participación comunitaria donde niños, adolescentes, instituciones educativas y organizaciones sociales encuentran un ámbito para expresarse a través del arte.
Los concejales destacaron que anteriores ediciones también fueron reconocidas por el Concejo Deliberante, debido a su aporte permanente al desarrollo cultural y educativo de San Pedro.
Cuándo y dónde se realizará la Bienal 2026
La nueva edición tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Paseo Público Municipal y llevará como lema “El arte como derecho: memoria, inclusión y convivencia”.
La convocatoria estará abierta a estudiantes, docentes, artistas, organizaciones e integrantes de toda la comunidad de San Pedro y localidades vecinas. Durante la jornada se desarrollarán actividades relacionadas con múltiples disciplinas artísticas, entre ellas música, pintura, plástica, escultura, fotografía, literatura, teatro, danza y comedia musical.
Los organizadores esperan una importante participación de instituciones educativas y actores sociales, en una propuesta que busca fortalecer los vínculos comunitarios a través de la creatividad y la expresión artística.
Arte, memoria e inclusión como ejes centrales
La edición 2026 tendrá además una fuerte impronta social y educativa, ya que invitará a reflexionar sobre los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976. La propuesta apunta a promover la memoria colectiva como una herramienta para afianzar los valores democráticos, la convivencia y el respeto por los derechos humanos.
Desde la perspectiva de la educación especial, los impulsores de la Bienal sostienen que la inclusión y la accesibilidad son condiciones indispensables para garantizar una verdadera participación ciudadana. En ese sentido, consideran que el arte constituye una herramienta fundamental para derribar barreras, generar oportunidades y fortalecer la integración de las personas con discapacidad.
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante subraya además que el acceso a la cultura y a las expresiones artísticas forma parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que el Estado debe acompañar y promover este tipo de iniciativas que enriquecen la vida comunitaria.
Con esta nueva edición, la Bienal de Arte Infantojuvenil volverá a posicionarse como un espacio de encuentro y construcción colectiva, reafirmando el papel del arte como motor de inclusión, memoria y participación social.