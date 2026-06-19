San Pedro: declaran de Interés Municipal la 11° Bienal de Arte Infantojuvenil

El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro aprobó la Ordenanza N° 6.733 mediante la cual declaró de Interés Municipal y Legislativo la 11° Bienal de Arte Infantojuvenil organizada por la Escuela de Educación Especial N° 501 «Hena Yanzon», un evento que desde hace más de dos décadas se ha convertido en una referencia cultural para la comunidad sampedrina y la región.

La 11° Bienal de Arte Infantojuvenil de la Escuela de Educación Especial N° 501 “Hena Yanzon” fue declarada de Interés Municipal y Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro. La iniciativa destaca el valor cultural, educativo e inclusivo de un evento que desde hace más de dos décadas forma parte de la identidad de la comunidad sampedrina.

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La declaración fue aprobada mediante la Ordenanza N° 6.733, a partir de una solicitud presentada por la dirección de la Escuela Especial N° 501 a través del Expediente N° 5719/2026. Con esta medida, el cuerpo legislativo local volvió a respaldar una propuesta que se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más importantes de la ciudad.

La Bienal se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2000 y ha logrado convertirse en un espacio de participación comunitaria donde niños, adolescentes, instituciones educativas y organizaciones sociales encuentran un ámbito para expresarse a través del arte.

Los concejales destacaron que anteriores ediciones también fueron reconocidas por el Concejo Deliberante, debido a su aporte permanente al desarrollo cultural y educativo de San Pedro.

Cuándo y dónde se realizará la Bienal 2026

La nueva edición tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Paseo Público Municipal y llevará como lema “El arte como derecho: memoria, inclusión y convivencia”.

La convocatoria estará abierta a estudiantes, docentes, artistas, organizaciones e integrantes de toda la comunidad de San Pedro y localidades vecinas. Durante la jornada se desarrollarán actividades relacionadas con múltiples disciplinas artísticas, entre ellas música, pintura, plástica, escultura, fotografía, literatura, teatro, danza y comedia musical.

Los organizadores esperan una importante participación de instituciones educativas y actores sociales, en una propuesta que busca fortalecer los vínculos comunitarios a través de la creatividad y la expresión artística.

Arte, memoria e inclusión como ejes centrales

La edición 2026 tendrá además una fuerte impronta social y educativa, ya que invitará a reflexionar sobre los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976. La propuesta apunta a promover la memoria colectiva como una herramienta para afianzar los valores democráticos, la convivencia y el respeto por los derechos humanos.

Desde la perspectiva de la educación especial, los impulsores de la Bienal sostienen que la inclusión y la accesibilidad son condiciones indispensables para garantizar una verdadera participación ciudadana. En ese sentido, consideran que el arte constituye una herramienta fundamental para derribar barreras, generar oportunidades y fortalecer la integración de las personas con discapacidad.

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante subraya además que el acceso a la cultura y a las expresiones artísticas forma parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que el Estado debe acompañar y promover este tipo de iniciativas que enriquecen la vida comunitaria.

Con esta nueva edición, la Bienal de Arte Infantojuvenil volverá a posicionarse como un espacio de encuentro y construcción colectiva, reafirmando el papel del arte como motor de inclusión, memoria y participación social.