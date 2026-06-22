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    • Operativos de tránsito en San Pedro: secuestraron siete motos y retuvieron un auto por alcoholemia positiva

    Durante controles realizados en distintos sectores de San Pedro, inspectores detectaron múltiples infracciones.

    22 de junio de 2026 - 15:02
    La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo diversos operativos de control vehicular durante este fin de semana en diferentes puntos de la ciudad, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de varios rodados por infracciones a las normas vigentes.

    La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo diversos operativos de control vehicular durante este fin de semana en diferentes puntos de la ciudad, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de varios rodados por infracciones a las normas vigentes.

    notisanpedro.info

    Los operativos de control vehicular desplegados durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad de San Pedro dejaron como saldo el secuestro de siete motocicletas y la retención de un automóvil. Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, en el marco de los controles preventivos destinados a reforzar la seguridad vial.

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    Controles vehiculares en distintos sectores de la ciudad

    Los procedimientos se llevaron adelante en arterias estratégicas y zonas de alto tránsito con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes para circular. Durante las inspecciones, los agentes constataron diversas irregularidades vinculadas principalmente a la falta de documentación obligatoria por parte de conductores de motocicletas.

    Como resultado de los controles, siete motos fueron secuestradas debido a infracciones relacionadas con la ausencia de licencia de conducir, seguro obligatorio, cédula de identificación u otra documentación exigida por la normativa de tránsito.

    Desde el área municipal recordaron que la documentación reglamentaria constituye un requisito indispensable para garantizar una circulación segura y ordenada, además de facilitar las tareas de control y fiscalización.

    Detectan una moto con cuatro ocupantes

    Entre las situaciones registradas durante los operativos, los inspectores detectaron un caso que llamó particularmente la atención: una motocicleta en la que circulaban cuatro personas de manera simultánea.

    La infracción fue considerada de gravedad debido al riesgo que implica para la seguridad de los ocupantes y del resto de los usuarios de la vía pública. Las autoridades remarcaron que este tipo de conductas incrementa considerablemente las posibilidades de sufrir accidentes y dificulta el control del vehículo.

    Los agentes procedieron a labrar las actuaciones correspondientes y a aplicar las medidas previstas por la legislación vigente.

    Alcoholemia positiva y retención de un automóvil

    Por otra parte, durante uno de los procedimientos de control se realizó un test de alcoholemia a un conductor de automóvil, cuyo resultado arrojó una graduación alcohólica positiva.

    Ante esta situación, los inspectores dispusieron la retención preventiva del vehículo, tal como establece la normativa provincial y municipal en materia de seguridad vial.

    Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la importancia de estos operativos preventivos para desalentar conductas peligrosas al volante y reforzar la concientización sobre la necesidad de respetar las normas de tránsito.

    Las autoridades anticiparon que los controles continuarán desarrollándose de manera periódica en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de promover una circulación más segura y reducir los riesgos de siniestros viales.

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