Provincia: Judiciales pidieron reabrir las paritarias y se sumaron al reclamo de estatales y docentes

La presión sobre el gobierno de Axel Kicillof para reabrir las negociaciones salariales sigue creciendo. Esta vez fue la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) , que presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para reclamar una convocatoria urgente a paritarias y discutir una nueva recomposición salarial.

Rico Zini exige que la Provincia responda por la crisis de la atención pediátrica en el Hospital San José

El pedido de los trabajadores judiciales llega apenas días después de una presentación similar realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , que también advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

Desde la AJB señalaron que el acuerdo firmado a comienzos de año quedó desactualizado. La última negociación cerró en enero y contempló una suba salarial del 9% aplicada de manera escalonada entre febrero y abril, una mejora que los gremios consideran insuficiente frente al contexto económico actual.

"La situación salarial de los trabajadores judiciales requiere una respuesta inmediata", plantearon desde el sindicato que conduce Hugo Russo, al tiempo que reclamaron la reapertura de la mesa de negociación para discutir una actualización de los haberes.

El reclamo se suma al de los estatales

El planteo de los judiciales se conoció después de que ATE solicitara formalmente la reapertura de las paritarias bonaerenses. En ese marco, el gremio estatal sostuvo que resulta indispensable avanzar en una nueva actualización salarial para evitar que los ingresos continúen perdiendo frente a la inflación.

Además de la cuestión salarial, desde ATE manifestaron preocupación por la falta de avances en otros reclamos vinculados a pases a planta permanente, mesas técnicas sectoriales y distintas cuestiones laborales pendientes.

Mientras tanto, el Ejecutivo provincial retomó la semana pasada las conversaciones con representantes de los gremios estatales y docentes. Sin embargo, hasta el momento no presentó ninguna propuesta concreta de aumento y tampoco confirmó una nueva fecha de reunión

Los docentes también esperan una oferta

La discusión salarial también mantiene en alerta a los gremios docentes agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que vienen reclamando una convocatoria urgente para que cualquier mejora salarial pueda impactar en los haberes de junio y en el cálculo del medio aguinaldo.

Los sindicatos consideran clave que una eventual oferta se cierre antes del cierre del sistema de liquidación salarial. De lo contrario, el aumento podría quedar postergado para los próximos meses.