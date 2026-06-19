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    • Reciclaje tecnológico en San Pedro: el proceso que da una segunda vida a miles de equipos

    En San Pedro la organización TecnoRAEE recibe equipos en desuso, recupera componentes y dona dispositivos reacondicionados a instituciones de toda la provincia.

    19 de junio de 2026 - 15:34
    La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro estableció líneas de trabajo conjunto con la Cooperativa de Trabajo TecnoRAEE, una organización especializada en el reciclaje y la economía circular, orientadas a implementar campañas locales para la recolección y el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

    La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro estableció líneas de trabajo conjunto con la Cooperativa de Trabajo TecnoRAEE, una organización especializada en el reciclaje y la economía circular, orientadas a implementar campañas locales para la recolección y el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

    notisanpedro.info

    El Municipio de San Pedro avanza en acciones para el tratamiento de residuos electrónicos mediante un trabajo articulado con la cooperativa TecnoRAEE, una organización especializada en reciclaje y economía circular que recibe los materiales recolectados en la ciudad para su recuperación, reutilización y disposición final responsable.

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    TecnoRAEE, la planta pionera en refuncionalización de equipos

    Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) recolectados en los operativos que se realizan semanalmente en distintos puntos de San Pedro son trasladados a las plantas de TecnoRAEE, considerada la primera planta de refuncionalización de la provincia de Buenos Aires.

    Según explicó Gonzalo Pérez, presidente de la cooperativa y analista de sistemas, el objetivo principal es reducir el impacto ambiental que generan los equipos tecnológicos en desuso y recuperar la mayor cantidad posible de materiales y dispositivos.

    "Todo lo que entra, el 75 por ciento se refuncionaliza para ser donado a instituciones, como computadoras, impresoras y electrodomésticos", señaló Pérez al describir el funcionamiento de la planta.

    Cómo convierten los residuos electrónicos en nuevos recursos

    El trabajo de la cooperativa combina tareas de reacondicionamiento con procesos industriales de recuperación de materiales. Aquellos equipos que no pueden volver a utilizarse son desarmados para separar sus componentes y reincorporarlos a distintas cadenas productivas.

    Entre los materiales recuperados se encuentran aluminio, cobre, plástico, bronce y otros elementos de valor industrial. El plástico, por ejemplo, es reutilizado en la fabricación de ladrillos, mientras que las placas electrónicas son enviadas al exterior para procesos especializados de reciclaje.

    La iniciativa busca responder al crecimiento constante del consumo tecnológico y al incremento de residuos generados por celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos que suelen permanecer almacenados en los hogares o terminar en basurales sin ningún tratamiento.

    El impacto ambiental y social de la economía circular

    Desde la cooperativa destacan que la gestión adecuada de los residuos electrónicos no solo contribuye al cuidado del ambiente, sino que también tiene un importante componente social.

    Los equipos recuperados son donados a jardines, escuelas, instituciones comunitarias y organizaciones que necesitan herramientas tecnológicas para desarrollar sus actividades. De esta manera, dispositivos que habían sido descartados vuelven a tener una utilidad concreta.

    Pérez recordó que la problemática se profundizó durante los años de pandemia, cuando aumentó significativamente el consumo de tecnología en los hogares. Frente a ese escenario, surgió la necesidad de organizar sistemas de recuperación y trazabilidad que permitan conocer qué ocurre con cada equipo una vez descartado.

    Actualmente, TecnoRAEE mantiene convenios con 48 municipios bonaerenses y desarrolla campañas de recolección junto a áreas de medio ambiente para retirar aparatos obsoletos de los hogares y evitar que terminen contaminando suelos, cursos de agua o basurales a cielo abierto.

    Con una estructura integrada por hombres y mujeres especializados en distintas etapas del proceso, la cooperativa logró consolidar un modelo de economía circular que combina reciclaje, inclusión social y protección ambiental, transformando residuos tecnológicos en recursos útiles para la comunidad.

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