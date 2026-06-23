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    • Triquinosis en la mira: Más controles y recomendaciones para evitar contagios en invierno

    En esta época del año se refuerzan las medidas de control para evitar casos de triquinosis a partir del consumo de embutidos.

    23 de junio de 2026 - 17:04
    Salud y prevención de Triquinosis a través del consumo de embutidos seguros.

    La llegada de las bajas temperaturas encendió una vez más las alertas sanitarias por la triquinosis, una enfermedad parasitaria que suele registrar un aumento de casos durante el otoño y el invierno debido al consumo de embutidos, salazones y chacinados de elaboración casera o adquiridos en circuitos informales. Ante la detección de nuevos focos en distintas provincias, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reforzó las medidas de prevención, control y vigilancia en todo el país.

    Evitar el contagio de la Triquinosis

    En las últimas semanas, en diferentes puntos del país notificaron resultados positivos de triquinosis en muestras de carne porcina analizadas mediante la técnica de Digestión Artificial. En todos los casos, el organismo sanitario intervino de manera inmediata en los establecimientos de origen, realizando controles de stock y muestreos serológicos en animales reproductores para detectar la presencia de anticuerpos contra las larvas de Trichinella spp.

    Desde Salud recuerdan que la Triquinosis no puede detectarse a simple vista, ya que los animales infectados no presentan síntomas y la carne contaminada no exhibe cambios en su olor, color o sabor. Por ello, recomiendan comprar únicamente productos rotulados y elaborados en establecimientos habilitados, evitar alimentos de origen desconocido y cocinar completamente la carne de cerdo hasta alcanzar una temperatura superior a los 70°C.

    Un trabajo en conjunto

    Los organismos nacionales, provinciales y municipales también enfatizan en la importancia de analizar muestras de carne mediante la técnica de Digestión Artificial en casos de faena para autoconsumo o elaboración artesanal, tanto en cerdos domésticos como en animales silvestres. A través del Plan Nacional de Prevención y Control de la Infección por Trichinella spp., establecido por la Resolución 1035/2024, se desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica, fiscalización, capacitación y campañas de concientización para reducir los riesgos y promover una producción y un consumo seguro de alimentos.

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