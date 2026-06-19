San Pedro: Feria Distrital de Ciencia y Tecnología reunió 30 proyectos educativos

El Jardín de Infantes 919 "Heroínas de Malvinas" recibió a estudiantes y docentes de todo el partido de San Pedro, con un total de 30 proyectos presentados.

La Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2026 se llevó a cabo en el Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas” de San Pedro , donde se presentaron 30 proyectos elaborados por instituciones educativas de diferentes modalidades. La jornada reunió a estudiantes, docentes, autoridades y familias en un espacio destinado a promover la investigación, la innovación y el aprendizaje.

Reciclaje tecnológico en San Pedro: el proceso que da una segunda vida a miles de equipos

La edición 2026 de la feria se consolidó como uno de los eventos educativos más importantes del calendario local. Durante la jornada, alumnos y docentes expusieron trabajos desarrollados a lo largo del año, abordando diversas temáticas vinculadas con la ciencia, la tecnología, el arte y la educación.

Las propuestas fueron presentadas por instituciones de nivel inicial, primario, secundario, especial, educación de adultos, centros complementarios y educación temprana. Además de establecimientos de San Pedro, participaron delegaciones provenientes de Río Tala y Santa Lucía, fortaleciendo el carácter integrador de la convocatoria.

El acto de apertura contó con la presencia del director de Educación y Capacitación, profesor Alan Ocampo, quien asistió en representación del intendente Cecilio Salazar. También participaron la coordinadora regional de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, ingeniera Susana Doque, y la jefa distrital de Educación, profesora Lorena López.

Durante su intervención, Ocampo resaltó la importancia de sostener espacios que impulsen el pensamiento crítico y el razonamiento científico desde edades tempranas. Asimismo, reconoció el compromiso de los equipos docentes que acompañan a los estudiantes en el desarrollo de proyectos educativos que se extienden durante todo el ciclo lectivo.

A la ceremonia también asistieron inspectores de educación, integrantes del Consejo Escolar, directivos y representantes de distintas comunidades educativas de la región.

Los proyectos avanzarán a la instancia regional en agosto

La Feria Distrital forma parte de un programa impulsado en toda la Provincia de Buenos Aires para fomentar la producción de conocimientos y el intercambio de experiencias pedagógicas. Los trabajos seleccionados durante esta etapa continuarán su recorrido en la instancia regional, prevista para el próximo 14 de agosto.

La convocatoria tuvo una amplia participación institucional. Estuvieron presentes los Jardines de Infantes N° 901, 902, 903, 908, 912, 914, 917, 918 y el establecimiento anfitrión N° 919. También participaron la Escuela Técnica N° 1, las Escuelas Secundarias N° 5, 16 y 17, además de alumnos de la Secundaria N° 7, quienes interpretaron el Himno Nacional Argentino.

El sector de educación especial estuvo representado por las Escuelas N° 501 y 502, el CEA N° 705 y los CEC N° 804 de Río Tala y N° 805 de Santa Lucía. En tanto, el nivel primario presentó proyectos desarrollados por las Escuelas N° 1, 41, 43, 44 y 46, junto con la Escuela de Educación Temprana N° 1.

La masiva participación y la diversidad de propuestas reflejaron el compromiso de la comunidad educativa con la generación de conocimientos, la creatividad y la construcción de experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes de todo el distrito.