jueves 18 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Municipales de San Pedro anuncian un nuevo paro y denuncian incumplimientos del Poder Ejecutivo

    El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro reclama recategorizaciones, pases a planta, indumentaria y mejores condiciones laborales.

    18 de junio de 2026 - 14:00
    El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro convocó a una nueva medida de fuerza gremial ante una serie de reclamos laborales irresueltos.&nbsp;

    El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro convocó a una nueva medida de fuerza gremial ante una serie de reclamos laborales irresueltos. 

    canalwebsanpedro.com.ar

    El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de la ciudad de San Pedro anunció una nueva medida de fuerza en medio de un conflicto que mantiene con el Ejecutivo local. Desde la organización gremial sostienen que persisten numerosos reclamos sin respuesta, vinculados a derechos laborales, condiciones de trabajo y compromisos asumidos por la administración municipal.

    Lee además
    Las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Hospital Dr. Emilio Ruffa y de los Centros de Salud de Atención Primaria realizarán este jueves 18 de junio un paro de actividades por 24 horas.

    San Pedro: Trabajadores de la salud realizarán un paro de 24 horas en el Hospital Ruffa y centros de atención
    El pasado 14 de junio se llevó a cabo el Torneo Apertura de NABBA en el Teatro Esloveno de Ramos Mejía, una de las competencias más importantes del calendario nacional de fisicoculturismo y fitness, que reunió a atletas de distintos puntos del país en una jornada de gran nivel competitivo y una destacada convocatoria de público.

    Atletas de San Pedro se destacaron en el Torneo Apertura de NABBA y apuntan al Sudamericano

    Reclamos laborales que motivan el paro municipal

    La decisión de avanzar con una nueva jornada de protesta responde, según explicaron desde el sindicato, a una serie de incumplimientos que afectan a los trabajadores municipales. Entre los principales puntos figuran la falta de entrega de indumentaria y herramientas de trabajo, demoras en las recategorizaciones, retrasos en los pases a planta permanente y deudas vinculadas al pago de bonificaciones.

    Además, desde el STM señalaron que continúan las falencias en materia de seguridad e higiene laboral, situación que impacta directamente en distintas áreas operativas del municipio.

    El secretario general del gremio, Juan Cruz Acosta, expresó su malestar por la falta de avances en los reclamos y aseguró que los trabajadores están “cansados del incumplimiento del Ejecutivo”. En ese sentido, remarcó que las demandas actuales son las mismas que vienen planteando desde hace tiempo.

    Recategorizaciones y pases a planta permanente

    Uno de los ejes centrales del conflicto está relacionado con las recategorizaciones automáticas previstas en el escalafón municipal. Acosta recordó que en 2017 se acordó un nuevo sistema de categorías y que posteriormente fue incorporado al convenio colectivo de trabajo.

    Según explicó, existen empleados que ya cumplieron los requisitos necesarios para acceder a categorías superiores, pero que aún no recibieron los ascensos correspondientes. Para el gremio, esta situación representa un incumplimiento de acuerdos vigentes y una vulneración de derechos laborales adquiridos.

    A ello se suma el reclamo por la situación de trabajadores contratados y monotributistas que desempeñan funciones permanentes dentro de la estructura municipal. Desde el sindicato sostienen que algunos empleados llevan varios años bajo modalidades precarias cuando deberían haber sido incorporados a planta permanente.

    El dirigente gremial afirmó que la legislación vigente contempla la estabilidad laboral luego de determinado período de contratación y cuestionó la demora en regularizar esos casos.

    Condiciones de trabajo y negociación salarial

    Otro de los puntos que genera preocupación entre los trabajadores es el estado del parque automotor municipal y la falta de inversión en equipamiento. Según denunció Acosta, existen vehículos que presentan serias deficiencias mecánicas y que continúan siendo utilizados por el personal para cumplir sus tareas diarias.

    Asimismo, aseguró que algunos empleados deben recurrir a herramientas propias para desarrollar sus funciones debido a la falta de recursos provistos por el municipio.

    En paralelo, el sindicato cuestionó la demora en la reapertura de las negociaciones salariales. De acuerdo con lo manifestado por el titular del STM, existía el compromiso de retomar las conversaciones paritarias durante el mes de mayo, algo que finalmente no ocurrió.

    Frente a este escenario, el gremio resolvió convocar a una nueva medida de fuerza para visibilizar los reclamos y exigir respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal, en un conflicto que continúa escalando y que mantiene en estado de alerta a los trabajadores de la comuna.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Trabajadores de la salud realizarán un paro de 24 horas en el Hospital Ruffa y centros de atención

    Atletas de San Pedro se destacaron en el Torneo Apertura de NABBA y apuntan al Sudamericano

    San Pedro: Hallan un diente de Macrauchenia en las barrancas y amplían el patrimonio del Museo paleontológico

    San Pedro inicia controles médicos en escuelas con el Programa de Salud Escolar Bonaerense

    Canotaje: Náutico San Pedro ganó la primera fecha del Campeonato Provincial

    Encuentro entre generaciones en San Pedro: abuelos y niños compartieron una tarde de juegos y emociones

    San Pedro impulsa el turismo social y sindical para atraer visitantes durante todo el año

    Sigue el paro de recolectores en San Pedro y crece la preocupación por la acumulación de residuos

    San Pedro amplía la campaña de residuos electrónicos y confirma nuevas jornadas de recolección

    San Pedro refuerza el monitoreo en las islas ante posibles crecidas del río

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una empresa de venta y fabricación de maquinaria agrícola se instala en Baradero.

    Nueva inversión en Baradero: una empresa de maquinaria agrícola construye su centro logístico sobre Ruta 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la formación técnica de estudiantes ramallenses.

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto