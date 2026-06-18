Municipales de San Pedro anuncian un nuevo paro y denuncian incumplimientos del Poder Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro convocó a una nueva medida de fuerza gremial ante una serie de reclamos laborales irresueltos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de la ciudad de San Pedro anunció una nueva medida de fuerza en medio de un conflicto que mantiene con el Ejecutivo local. Desde la organización gremial sostienen que persisten numerosos reclamos sin respuesta, vinculados a derechos laborales, condiciones de trabajo y compromisos asumidos por la administración municipal.

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La decisión de avanzar con una nueva jornada de protesta responde, según explicaron desde el sindicato, a una serie de incumplimientos que afectan a los trabajadores municipales. Entre los principales puntos figuran la falta de entrega de indumentaria y herramientas de trabajo, demoras en las recategorizaciones, retrasos en los pases a planta permanente y deudas vinculadas al pago de bonificaciones.

Además, desde el STM señalaron que continúan las falencias en materia de seguridad e higiene laboral, situación que impacta directamente en distintas áreas operativas del municipio.

El secretario general del gremio, Juan Cruz Acosta, expresó su malestar por la falta de avances en los reclamos y aseguró que los trabajadores están “cansados del incumplimiento del Ejecutivo”. En ese sentido, remarcó que las demandas actuales son las mismas que vienen planteando desde hace tiempo.

Recategorizaciones y pases a planta permanente

Uno de los ejes centrales del conflicto está relacionado con las recategorizaciones automáticas previstas en el escalafón municipal. Acosta recordó que en 2017 se acordó un nuevo sistema de categorías y que posteriormente fue incorporado al convenio colectivo de trabajo.

Según explicó, existen empleados que ya cumplieron los requisitos necesarios para acceder a categorías superiores, pero que aún no recibieron los ascensos correspondientes. Para el gremio, esta situación representa un incumplimiento de acuerdos vigentes y una vulneración de derechos laborales adquiridos.

A ello se suma el reclamo por la situación de trabajadores contratados y monotributistas que desempeñan funciones permanentes dentro de la estructura municipal. Desde el sindicato sostienen que algunos empleados llevan varios años bajo modalidades precarias cuando deberían haber sido incorporados a planta permanente.

El dirigente gremial afirmó que la legislación vigente contempla la estabilidad laboral luego de determinado período de contratación y cuestionó la demora en regularizar esos casos.

Condiciones de trabajo y negociación salarial

Otro de los puntos que genera preocupación entre los trabajadores es el estado del parque automotor municipal y la falta de inversión en equipamiento. Según denunció Acosta, existen vehículos que presentan serias deficiencias mecánicas y que continúan siendo utilizados por el personal para cumplir sus tareas diarias.

Asimismo, aseguró que algunos empleados deben recurrir a herramientas propias para desarrollar sus funciones debido a la falta de recursos provistos por el municipio.

En paralelo, el sindicato cuestionó la demora en la reapertura de las negociaciones salariales. De acuerdo con lo manifestado por el titular del STM, existía el compromiso de retomar las conversaciones paritarias durante el mes de mayo, algo que finalmente no ocurrió.

Frente a este escenario, el gremio resolvió convocar a una nueva medida de fuerza para visibilizar los reclamos y exigir respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal, en un conflicto que continúa escalando y que mantiene en estado de alerta a los trabajadores de la comuna.