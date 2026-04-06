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    • San Pedro: Bosco y Majdalani ganaron medallas de plata en el Trofeo Princesa Sofía

    La oriunda de San Pedro brilló en España, superó problemas técnicos y se subió al podio en el inicio del camino rumbo a Los Ángeles 2028.

    6 de abril de 2026 - 18:00
    La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo, Mateo Majdalani, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas españolas.

    La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo, Mateo Majdalani, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas españolas.

    notisanpedro.info

    La regatista de la ciudad de San Pedro Eugenia Bosco y su compañero Mateo Majdalani volvieron a destacarse en la élite internacional al obtener medallas de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas de España, en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

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    Un podio que confirma su nivel internacional

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    El oro quedó en manos de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes finalizaron la competencia con 20 unidades, marcando una diferencia en la clasificación general.

    Problemas técnicos que no frenaron a la dupla argentina

    El rendimiento de Bosco y Majdalani tuvo un condimento extra: debieron sobreponerse a importantes inconvenientes técnicos que los obligaron a retirarse en dos regatas por roturas y daños en la embarcación.

    Lejos de quedar relegados, lograron recomponerse con gran carácter competitivo y mantenerse en la lucha por los primeros puestos hasta el final del certamen.

    Tres victorias y un nuevo formato rumbo a Los Ángeles 2028

    El desempeño de la dupla incluyó tres victorias parciales, fundamentales para sostenerse en zona de podio y demostrar su capacidad de adaptación.

    Además, esta edición del torneo presentó un cambio significativo en el formato, ya que se eliminó la tradicional “Medal Race”, lo que obligó a los competidores a sostener regularidad durante toda la competencia.

    Con este resultado, Bosco y Majdalani inician de la mejor manera el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, posicionándose nuevamente entre los mejores del mundo.

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