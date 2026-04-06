San Pedro: Bosco y Majdalani ganaron medallas de plata en el Trofeo Princesa Sofía

La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo, Mateo Majdalani, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas españolas.

La regatista de la ciudad de San Pedro Eugenia Bosco y su compañero Mateo Majdalani volvieron a destacarse en la élite internacional al obtener medallas de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas de España , en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Fósiles de San Pedro forman parte de un libro clave sobre gliptodontes a nivel mundial

Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar

Los medallistas olímpicos de París 2024 reafirmaron su vigencia en el yachting mundial tras una semana de máxima exigencia en la primera fecha de las World Sailing Series. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se consolidó en el segundo puesto.

El oro quedó en manos de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes finalizaron la competencia con 20 unidades, marcando una diferencia en la clasificación general.

El rendimiento de Bosco y Majdalani tuvo un condimento extra: debieron sobreponerse a importantes inconvenientes técnicos que los obligaron a retirarse en dos regatas por roturas y daños en la embarcación.

Lejos de quedar relegados, lograron recomponerse con gran carácter competitivo y mantenerse en la lucha por los primeros puestos hasta el final del certamen.

Tres victorias y un nuevo formato rumbo a Los Ángeles 2028

El desempeño de la dupla incluyó tres victorias parciales, fundamentales para sostenerse en zona de podio y demostrar su capacidad de adaptación.

Además, esta edición del torneo presentó un cambio significativo en el formato, ya que se eliminó la tradicional “Medal Race”, lo que obligó a los competidores a sostener regularidad durante toda la competencia.

Con este resultado, Bosco y Majdalani inician de la mejor manera el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, posicionándose nuevamente entre los mejores del mundo.