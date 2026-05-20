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    • San Nicolás: Casa de Encuentro asiste a más de 400 chicos y fortalece su trabajo social en la zona sur

    La institución brinda contención alimentaria, apoyo educativo y asistencia integral gratuita a niños, jóvenes, adultos mayores y familias vulnerables en San Nicolás.

    20 de mayo de 2026 - 14:03
    La Catedral de San Nicolás puso en marcha una nueva campaña solidaria destinada a ayudar a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.

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    El Informante

    Casa de Encuentro se consolidó como uno de los espacios comunitarios más importantes de la zona sur de la ciudad de San Nicolás. Con un trabajo integral que abarca asistencia alimentaria, apoyo escolar y acompañamiento terapéutico, la institución atiende actualmente a más de 400 chicos y acompaña a familias en situación de vulnerabilidad social.

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    Más de 400 chicos participan de talleres y actividades gratuitas

    El Centro de Día de Casa de Encuentro recibe a más de 400 niños y adolescentes que participan de propuestas educativas, deportivas y recreativas. El espacio ofrece apoyo escolar, atención psicopedagógica, acompañamiento psicológico, fonoaudiología y asistencia médica, además de talleres de fútbol, informática, folklore, teatro, arte y expresión corporal.

    El referente del Centro de Evangelización y Catequesis (CEC), Carlos Vidano, explicó que el objetivo es brindar herramientas concretas para que cada chico pueda desarrollarse en un entorno de contención y construir un proyecto de vida sólido. “Los chicos no solo estudian, también encuentran un lugar donde recrearse, compartir y sentirse acompañados”, destacó.

    Asistencia alimentaria y acompañamiento integral para familias vulnerables

    Uno de los pilares del trabajo de Casa de Encuentro es el comedor comunitario, al que concurren niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad provenientes de distintos barrios de la zona sur nicoleña. Allí reciben asistencia alimentaria diaria en un contexto donde la demanda crece constantemente.

    La institución también cuenta con un centro infantil destinado a niños desde los 2 años, donde se brinda cuidado y contención a familias que necesitan apoyo mientras trabajan o atraviesan situaciones complejas.

    Vidano explicó que el equipo aborda problemáticas de aprendizaje, dificultades familiares, situaciones sociales, problemas nutricionales y consumos problemáticos, especialmente a través del espacio San Luis Gonzaga. El trabajo se articula con escuelas y con un equipo interdisciplinario propio que refuerza cada tratamiento y seguimiento.

    Campaña de socios para sostener el funcionamiento de Casa de Encuentro

    Además de las actividades destinadas a la niñez y la adolescencia, Casa de Encuentro brinda asistencia para la realización de trámites digitales mediante la plataforma Mi Argentina. Muchas personas de San Nicolás y localidades cercanas, como Ramallo, Villa Constitución y Conesa, recurren al espacio para recibir ayuda, especialmente personas con discapacidad.

    Sin embargo, el sostenimiento económico de la institución representa hoy uno de sus mayores desafíos. Si bien reciben algunas becas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y alimentos aportados por la Municipalidad de San Nicolás, el aumento de tarifas y el costo de la alimentación complican el funcionamiento cotidiano.

    Por ese motivo, la entidad lanzó una campaña de socios para convocar a la comunidad a colaborar con aportes voluntarios. “Le pedimos a la gente que se asocie con lo que pueda para ayudarnos a seguir acompañando a quienes más lo necesitan”, expresó Vidano.

    Casa de Encuentro depende del Obispado de San Nicolás, aunque sus actividades son totalmente gratuitas y abiertas a toda la comunidad, sin distinción religiosa. “Nadie queda afuera. Como decía el papa Francisco: todos, todos, todos”, concluyó el referente de la institución.

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