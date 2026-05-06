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    • Choque en Pergamino: buscan al conductor de un auto que huyó tras embestir a una moto en Italia y Castelli

    La Fiscalía 8 pide colaboración para identificar al automovilista que atropelló a un motociclista y escapó en Pergamino. Ofrecen reserva a testigos.

    6 de mayo de 2026 - 10:38
    choque-italia-castelli-buscn al conductor de un citroen

    a Fiscalía 8 de Pergamino solicita la colaboración de la comunidad para identificar al conductor de un automóvil que protagonizó un choque y se dio a la fuga tras embestir a un motociclista en la esquina de Italia y Castelli. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y dejó a un joven con lesiones.

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    Choque

    A partir de un oficio emitido por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, inició una búsqueda para dar con el conductor de un vehículo involucrado en un siniestro vial ocurrido en Pergamino.

    Fuga tras el impacto

    El episodio se registró el sábado 2 de mayo alrededor de las 18:00 en la intersección de las calles Italia y Castelli. Según la reconstrucción inicial, un automóvil que circulaba por Italia —presuntamente un Citroën C4 Cactus o similar— impactó contra la rueda trasera de una motocicleta que avanzaba por Castelli y ya había superado más de la mitad de la encrucijada.

    Motociclista lesionado

    Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto perdió la estabilidad y cayó sobre la calzada. Se trata de un joven de 22 años que fue asistido en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba dolencias musculares.

    Investigación en curso

    Tras el siniestro, el automovilista se dio a la fuga sin asistir a la víctima, lo que motivó la apertura de una causa por “lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor”. En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones de rigor, incluyendo pericias mecánicas, intervención de Policía Científica y recolección de pruebas.

    Pedido de colaboración

    Desde la Fiscalía solicitaron a la comunidad cualquier información que permita identificar al conductor o aportar datos sobre lo ocurrido. Los testigos pueden presentarse en la sede de la UFI 8, en Merced 865, sexto piso, o comunicarse telefónicamente. Se garantiza la reserva de identidad para quienes así lo requieran.

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