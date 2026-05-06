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    • El río Rojas, eje de un ambicioso plan para atraer turismo e inversiones

    Un concejal presentó una iniciativa que busca convertir al río Rojas en un polo turístico, con impacto en el empleo, la gastronomía y la infraestructura local.

    6 de mayo de 2026 - 09:49
    “¿Te imaginás un Rojas que no solo sea orgullo para quienes vivimos acá, sino también el destino elegido por miles de turistas? Ese futuro ya empezó a caminar”, introdujo el concejal de Unión por la Patria, Ramiro Baguear.

    “¿Te imaginás un Rojas que no solo sea orgullo para quienes vivimos acá, sino también el destino elegido por miles de turistas? Ese futuro ya empezó a caminar”, introdujo el concejal de Unión por la Patria, Ramiro Baguear.

    rojasciudad.net
    “¿Te imaginás un Rojas que no solo sea orgullo para quienes vivimos acá, sino también el destino elegido por miles de turistas? Ese futuro ya empezó a caminar”, introdujo el concejal de Unión por la Patria, Ramiro Baguear.

    “¿Te imaginás un Rojas que no solo sea orgullo para quienes vivimos acá, sino también el destino elegido por miles de turistas? Ese futuro ya empezó a caminar”, introdujo el concejal de Unión por la Patria, Ramiro Baguear.

    rojasciudad.net

    El concejal de Unión por la Patria, Ramiro Baguear, presentó un proyecto de desarrollo turístico sobre el río Rojas que apunta a reconfigurar el perfil de la ciudad. La iniciativa propone potenciar el atractivo natural del distrito y posicionarlo como un destino regional con fuerte impacto económico.

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    Entre los ejes principales del proyecto se destaca la creación del Paseo de la Ribera, un espacio pensado para dinamizar la actividad económica local. Según explicó Baguear, el objetivo es generar un entorno moderno con nuevos locales, bares y restaurantes con vista al río, promoviendo la gastronomía local y consolidando un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

    Generación de empleo y crecimiento económico local

    El edil remarcó que el turismo es una actividad estratégica para la generación de trabajo genuino. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo del proyecto permitirá activar una cadena productiva que incluye rubros como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios recreativos, con especial impacto en la inserción laboral de jóvenes.

    Actividades náuticas e infraestructura para atraer turistas

    Otro de los pilares de la propuesta es la puesta en valor del río como atractivo turístico mediante actividades náuticas como el kayak, senderos naturales y espacios de descanso. Además, el plan contempla mejoras en accesos, iluminación y espacios públicos, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes y consolidar a Rojas como destino de escapadas en la región.

    En su presentación, Baguear definió la iniciativa como “el Rojas del futuro”, una ciudad que apuesta a su río como motor de desarrollo, capaz de atraer inversiones y proyectarse a nivel regional con una identidad fortalecida.

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