Pergamino abre la convocatoria al Fondo de Promoción Cultural 2026

La Subsecretaría de Cultura informó que artistas y promotores culturales pergaminenses ya pueden presentar sus proyectos culturales en busca de financiamiento de parte del municipio. El Fondo de Promoción Cultural (FPC) es una iniciativa que se lleva adelante junto con la Comisión de Cultura del Honorable Concejo Deliberante .

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La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Cultura, Diego Morello acompañado por la responsable de la capacitación Silvana Ampudia ; el presidente de la Comisión de Cultura y Educación del HCD, Bernardo Fiore Pitrelli junto con los miembros de la misma: Jorge Dib, Carla Lantella y Gustavo Ciuffo .

“Como cada año, estamos acompañando e impulsando proyectos que tienen que ver con la cultura en todas sus disciplinas, se trata de elegir los que sean innovadores. La selección del año pasado fue muy buena y estamos viendo los frutos”, sostuvo Diego Morello.

Por su parte Silvana Ampudia explicó que “la inscripción y presentación se realiza on line a través del Portal Ciudadano Pergamino y comienza el 6 de mayo de 2026 y se extiende hasta el 27 del mismo mes. Se brindará gratuitamente un Taller Orientativo para el diseño y formulación de proyectos en la Escuela de Bellas Artes el viernes 12 de mayo, a las 19:30. En tanto el período de evaluación de propuestas será hasta el 17 de julio”.

“Para nosotros como Comisión de Cultura del HCD es un gusto recibir los proyectos de los diferentes gestores culturales y fundamentalmente evaluamos qué le van a devolver a Pergamino. La Cultura es nuestra identidad y nuestro objetivo es resguardarla, cuidarla y ese es nuestro rol desde el Concejo Deliberante, además de intentar que sea distribuido de manera equitativa para todas las disciplinas y que de alguna manera los seleccionados reflejen la cultura local”, agregó Bernardo Fiore Pitrelli.

Asimismo, el concejal aclaró que “una vez que estén los proyectos presentados, se los puede citar a una entrevista y a lo largo del año realizamos un acompañamiento de los mismos”.

¿Qué es el Fondo de Promoción Cultural?

De acuerdo a la ordenanza Ordenanza Municipal Nº 8714/17, el FPC surge con la finalidad de impulsar iniciativas originales sobre manifestaciones artísticas de importancia local. Su objetivo es promover variadas actividades artísticas de calidad: en Artes Musicales, Artes Plásticas y Visuales, Artes Literarias, Artes Escénicas, etcétera.

“El Fondo de Promoción Cultural es una política implementada por el Municipio de Pergamino, con el fin de promover el desarrollo de manifestaciones artísticas locales. Los proyectos seleccionados reciben un subsidio que origina inmediatamente un compromiso para el cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria y obligaciones emergentes del convenio que oportunamente se suscriba para la recepción del mismo”, expresó el subsecretario de Cultura.

Este subsidio proviene de fondos públicos otorgados por el Municipio de Pergamino; por lo tanto, se efectuará un seguimiento constante en las diferentes etapas del proceso, prestando especial atención al momento de realizar la rendición final.

Areas culturales de referencia

-Artes Musicales: bandas, canto coral, cantautor, ópera, composición, dirección, etcétera.

-Artes Plásticas y Visuales : cerámica, mural, pintura, dibujo, escultura, arte digital, artes gráficas, diseño, fotografía, historieta, cinematografía, arquitectura, grabado, serigrafía, etcétera.

-Artes Literarias: biblioteca, narrativa, cuento, poesía, novela, ensayo, etcétera.

-Artes Escénicas: danzas, teatro, performance, circo, etcétera.

-Patrimonio: refiere a un conjunto de bienes culturales tangibles e intangibles que revisten una valoración social y cultural a nivel local.

Líneas de Financiamiento

Compra de Materiales e Insumos:

Proyectos Individuales y Grupales: $600.000

El subsidio deberá ser destinado a la compra de insumos, materiales, herramientas, instrumentos y equipamiento asociados al desarrollo de un proyecto artístico.

Desarrollo de Proyectos:

Proyecto Individuales: $800.000

Proyectos Grupales: $1.000.000

El subsidio deberá ser destinado al proceso de creación previo a la materialización de las obras. Podrán presentarse propuestas de investigación, ensayos, anteproyectos, escritura, montaje, grabación de discos, composición y rodajes, entre otras. El subsidio podrá ser destinado al pago de honorarios y/o a la compra de los materiales que se consideren necesarios para la realización de la obra y/o la ejecución del proyecto.

Finalización de Obras:

Proyecto Individual: $900.000

Proyecto Grupales: $1.200.000

El subsidio deberá ser destinado a la instancia final del proyecto. Podrá ser utilizada para la culminación y circulación de obras y/o piezas, posproducción, correcciones, ensayos generales, edición de discos y libros, estrenos de obra o pieza audiovisual, muestras e inauguraciones, como así también para proyectos de gira, participación en ferias, mercados y festivales.

Aplican a estas líneas de financiamiento: Proyectos Socio-culturales, Producción y realización de espectáculos, Edición literaria, Producción y realización de Muestras de Artes Visuales, Grabaciones Fonográficas, Producciones Audiovisuales.

Toda producción deberá ser realizada una vez como mínimo en territorio municipal.