LeídosYa: ¿La "uberización" del libro o una resistencia cultural?

En el torbellino de la 50ª Feria Internacional del Libro , donde la inmediatez parece ganarle a la pausa de la lectura, irrumpe LeídosYa . No es solo una aplicación de delivery de libros; es, ante todo, una intervención estético-política que busca sacudir las estanterías de la industria.

Entre el algoritmo y el papel la premisa es simple pero potente: elegís un libro en la Feria y lo recibís en tu casa al mismo precio que en La Rural . Pero detrás de esa "comodidad" de plataforma, LeídosYa —impulsada por Matías Reck ( Milena Caserola ) y el programador Alexander Graus — nos invita a pensar en este nuevo "capitalismo de aplicaciones".

Qué es LeídosYa

Esta app, diseñada por el programador Alexander Graus, permite comprar y recibir libros, inspirada en la aplicación de delivery PedidosYa. Los libros tendrán el mismo precio de venta al público que en el predio de La Rural y llegarán al domicilio de los compradores. Los repartidores se quedarán con un porcentaje de cada envío.

“LeídosYa es una intervención estético política en la Feria, como lo venimos haciendo hace ya una década, a la que llamamos ‘la década editada’”, explica el editor Matías Reck de la editorial Milena Caserola, promotora de esta iniciativa que tuvo su presentación oficial, con bandera incluida, en la tribuna Centenario media del Monumental, el pasado domingo 5 de abril, en el partido que River ganó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba. “Desde que estamos participando en la Feria con stands colectivos pasaron tres presidentes y una pandemia, o sea digamos, cuatro pandemias. Digo esto porque nuestras intervenciones dialogan con el contexto político, social, económico y cultural”, aclara el editor y agrega que este año el foco estará puesto en algo que vienen trabajando hace bastante tiempo: la uberización del libro. “Nada que no sepamos o no hagamos a diario, comprar o vender libros por aplicaciones, motitos que te traen el bestseller a casa; la IA que traduce y provoca una huelga de traductores en Francia; libreros que no leen porque están posteando en instagram; editores que no editan porque están preparando cajas para ir a la Feria del Libro del Valle de Calamuchita y llenando google form para postularse a un fellowship del Book Festival de Miami”.

Reck cuenta que decidieron crear una aplicación de código abierto, realizada por programadores, editores, libreros, amigues y familiares que se han quedado sin trabajo, y la define como “una app que promueve en encuentro, el debate, pero sobre todo la lectura de libros que no te digan cómo hacerte millonario en 5 horas”. Para el editor de Milena Caserola LeídosYa es “una forma de imaginar la circulación de textos donde la premisa no es todo tiempo pasado fue mejor, sino, el porvenir será más vivible que este presente de fascistas cosplay. Un hermoso libro de Eudeba dice que los editores somos optimistas seriales”.

El editor de Milena Caserola, que comparte stand con las editoriales Bajo la luna, La Cebra y Tren en Movimiento en el stand 826 en el Pabellón Verde, revela que la app funciona como un mapa alternativo de la Feria en el que se encontrarán todos los expositores en una larga lista, actividades seleccionadas, juegos, sorpresas, prestar-trocar-regalar libros YaLeídos y recorridas por la feria guiadas por escritores y periodistas. Se podrá pedir cualquier libro que esté en la feria, indicando el stand en el que está, y lo llevarán a domicilio. Después de que finalice la Feria, los pedidos serán derivados a las librerías de cercanía de cada lector. “Intentamos ponerle algo del ritmo al algoritmo a ver si salimos del corralito mental como dijo Charly en el 2001 y nos reencontrarnos con las lecturas antes que lleguen los misiles”, ironiza Reck.

“El capitalismo de plataformas te deja sin plata y sin forma, logró que el Ministerio más activo en Japón sea el de la Soledad -cuestiona el editor-. La inmediatez está buena para elegir una serie y mirarla o para hacer una transferencia bancaria sin ir a hacer fila bajo la lluvia al Banco Nación de Plaza de Mayo. Pero, estar hablando sobre qué lindo tiene el pasto del jardín tu tía y que al abrir las redes te aparezcan ofertas de podadoras no sé si está tan bueno, pero evidentemente a alguno le está funcionando el negocio. En el mundo del libro el match demora más. La escritura lleva mucho tiempo, como la edición, la corrección y la lectura. No hay app que pueda ganarle a un poema de Vicente Luy. O quizás sí y no me la bajé”, concluye Reck con la ironía pedaleando en sus pupilas. (Fuente: Página12).

Instagram: @leidosya