San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años.

El Centro de Formación Laboral Nº 401 de la ciudad de San Pedro anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una oferta de más de 30 cursos orientados a la capacitación en oficios y servicios. El trámite será presencial y se realizará desde el lunes 23 de febrero en su sede de Las Heras 695.

La inscripción comenzará el lunes 23 de febrero, de 9:00 a 12:00, y se organizará por áreas para facilitar la atención de los aspirantes.

El lunes 23 será el turno de los cursos de electricidad —montador, industrial y redes aéreas— y reparación electrónica. El martes 24 se recibirán inscripciones para mecánica automotriz, tornería, mantenimiento de edificios y climatización.

El miércoles 25 estará destinado a los talleres textiles y creativos como estampado, bijouterie, mosaiquismo y confección de indumentaria. El jueves 26 se abrirá el registro para el área de estética, que incluye peluquería, manicuría, depilación y pedicuría.

El viernes 27 se inscribirá a los interesados en habilidades digitales, diseño gráfico, marketing digital y diseño web.

Finalmente, el lunes 2 y martes 3 de marzo se completará la oferta con cursos gastronómicos como elaboración de conservas, alfajores, pastas alimenticias y cocina libre de gluten, estos últimos con dictado en el Centro de Integración Comunitaria (CIC).

Cursos gratuitos en oficios, tecnología y gastronomía

La propuesta académica del CFL Nº 401 abarca áreas técnicas, industriales, creativas, estéticas, digitales y gastronómicas. Está destinada a mayores de 16 años y apunta a fortalecer la formación laboral y la inserción en el mercado de trabajo.

Desde la institución destacaron que los talleres son gratuitos y cuentan con certificación oficial, lo que representa una oportunidad concreta de capacitación para vecinos que buscan mejorar sus competencias laborales.

Requisitos y documentación para anotarse

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentarse con dos fotocopias del DNI, fotocopia del título primario o secundario —según el curso elegido—, un folio oficio y la planilla de inscripción correspondiente.

Además, se informó que el costo administrativo de inscripción fue fijado en 10 mil pesos.

Con una oferta amplia y diversa, el Centro de Formación Laboral Nº 401 abre una nueva convocatoria que cada año genera gran interés entre jóvenes y adultos que buscan capacitarse y ampliar sus oportunidades laborales.