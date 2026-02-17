martes 17 de febrero de 2026
    San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

    El CFL 401 inicia el ciclo 2026 con talleres para mayores de 16 años. En San Pedro las inscripciones serán presenciales desde el 23 de febrero.

    17 de febrero de 2026 - 13:30
    El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años.

    El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años.

    CFL 401 - San Pedro

    El Centro de Formación Laboral Nº 401 de la ciudad de San Pedro anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una oferta de más de 30 cursos orientados a la capacitación en oficios y servicios. El trámite será presencial y se realizará desde el lunes 23 de febrero en su sede de Las Heras 695.

    Integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles recuperaron restos óseos de un toxodonte (Toxodon platensis) con una antigüedad estimada en 200.000 años.

    Museo de San Pedro: Hallan restos de toxodonte de 200.000 años con marcas de pisoteo prehistórico
    El binomio compuesto por Ramiro Gandolfo y Juan Labaronnie, a bordo de un VW Polo (clase MR), finalizó la primera etapa del VI Rally de San Pedro.

    San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

    Inscripción en San Pedro al ciclo 2026: cronograma por áreas

    La inscripción comenzará el lunes 23 de febrero, de 9:00 a 12:00, y se organizará por áreas para facilitar la atención de los aspirantes.

    El lunes 23 será el turno de los cursos de electricidad —montador, industrial y redes aéreas— y reparación electrónica. El martes 24 se recibirán inscripciones para mecánica automotriz, tornería, mantenimiento de edificios y climatización.

    El miércoles 25 estará destinado a los talleres textiles y creativos como estampado, bijouterie, mosaiquismo y confección de indumentaria. El jueves 26 se abrirá el registro para el área de estética, que incluye peluquería, manicuría, depilación y pedicuría.

    El viernes 27 se inscribirá a los interesados en habilidades digitales, diseño gráfico, marketing digital y diseño web.

    Finalmente, el lunes 2 y martes 3 de marzo se completará la oferta con cursos gastronómicos como elaboración de conservas, alfajores, pastas alimenticias y cocina libre de gluten, estos últimos con dictado en el Centro de Integración Comunitaria (CIC).

    Cursos gratuitos en oficios, tecnología y gastronomía

    La propuesta académica del CFL Nº 401 abarca áreas técnicas, industriales, creativas, estéticas, digitales y gastronómicas. Está destinada a mayores de 16 años y apunta a fortalecer la formación laboral y la inserción en el mercado de trabajo.

    Desde la institución destacaron que los talleres son gratuitos y cuentan con certificación oficial, lo que representa una oportunidad concreta de capacitación para vecinos que buscan mejorar sus competencias laborales.

    Requisitos y documentación para anotarse

    Para completar la inscripción, los interesados deberán presentarse con dos fotocopias del DNI, fotocopia del título primario o secundario —según el curso elegido—, un folio oficio y la planilla de inscripción correspondiente.

    Además, se informó que el costo administrativo de inscripción fue fijado en 10 mil pesos.

    Con una oferta amplia y diversa, el Centro de Formación Laboral Nº 401 abre una nueva convocatoria que cada año genera gran interés entre jóvenes y adultos que buscan capacitarse y ampliar sus oportunidades laborales.

    Museo de San Pedro: Hallan restos de toxodonte de 200.000 años con marcas de pisoteo prehistórico

    San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

    San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

    Sindicato de Municipales de San Pedro pidió reabrir paritarias y cuestionó el aumento del 10%

    San Pedro: Abren las inscripciones 2026 en el Instituto 119 para carreras docentes

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    San Pedro Canta 2026: folklore, tradición y Los Manseros en la costanera

    San Pedro: Hotel Azahar abrirá 80 habitaciones en abril tras casi dos décadas de demoras

    Mercados Bonaerenses llega a San Pedro con operativo del camión de pastas y lácteos en cinco localidades

    San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%

    Integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles recuperaron restos óseos de un toxodonte (Toxodon platensis) con una antigüedad estimada en 200.000 años.

    Museo de San Pedro: Hallan restos de toxodonte de 200.000 años con marcas de pisoteo prehistórico

    La combinación de fechas generará otro fin de semana largo de cuatro días en marzo.

    Tras Carnaval, cuál será el próximo fin de semana largo de 2026
    Carlos Arriola trabaja en la pretemporada para ser una de las cartas ofensivas de Douglas. video

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino recuerda a los contribuyentes monotributistas, que el 20 de febrero vence el pago anticipado anual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 

    Monotributistas: ventajas por pago anticipado de la Monotasa

    El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años.

    San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas.

    Carnaval histórico en Argentina: tres millones de turistas y más de un billón de pesos en gastos