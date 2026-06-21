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    • San Nicolás: El Patio de los Murales Jaly Vázquez, una joya del arte cerámico que ya se puede visitar

    En San Nicolás el espacio forma parte del Museo Internacional de Cerámica Contemporánea y reúne cerca de 400 mosaicos creados por artistas de distintos países.

    21 de junio de 2026 - 19:06
    El Museo Internacional de Cerámica Contemporánea de la Asociación Cultural Rumbo alberga uno de los espacios más destacados dedicados al arte cerámico en el país: el Patio de los Murales Jaly Vázquez, una propuesta que reúne cientos de obras creadas por artistas de distintas procedencias y estilos.

    El Museo Internacional de Cerámica Contemporánea de la Asociación Cultural Rumbo alberga uno de los espacios más destacados dedicados al arte cerámico en el país: el Patio de los Murales Jaly Vázquez, una propuesta que reúne cientos de obras creadas por artistas de distintas procedencias y estilos.

    Opinando San Nicolás

    El arte encuentra en San Nicolás un lugar de encuentro único para quienes buscan conocer expresiones culturales de gran valor. Dentro del Museo Internacional de Cerámica Contemporánea de la Asociación Cultural Rumbo, el Patio de los Murales Jaly Vázquez se consolida como uno de los espacios más destacados de la ciudad, con una colección que sorprende por su riqueza artística y diversidad.

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    Un recorrido por la historia del mosaico contemporáneo

    El Patio de los Murales Jaly Vázquez alberga alrededor de 400 mosaicos cerámicos realizados por artistas que participaron de las Bienales Internacionales del Mosaico Contemporáneo organizadas por la Asociación Cultural Rumbo entre los años 2003 y 2013.

    Cada una de las piezas exhibidas refleja distintas técnicas, estilos y formas de entender el arte cerámico. La colección constituye un verdadero patrimonio cultural que permite apreciar la evolución y las múltiples posibilidades expresivas del mosaico contemporáneo, convirtiéndose en una referencia para artistas, estudiantes y amantes del arte.

    La propuesta ofrece una experiencia visual singular, donde conviven obras de diferentes procedencias que enriquecen el recorrido y muestran la amplitud creativa alcanzada por esta disciplina artística.

    Un atractivo cultural que forma parte del circuito permanente

    El Patio de los Murales integra el circuito permanente de visitas del Museo Internacional de Cerámica Contemporánea, junto con las salas estables de exposición y la Sala de Arte de la institución.

    Gracias a esta propuesta, visitantes de San Nicolás y de otras localidades pueden acceder a una muestra permanente que combina patrimonio, innovación y creatividad. El espacio se ha transformado en uno de los principales atractivos culturales de la Asociación Cultural Rumbo, ofreciendo una alternativa para quienes desean disfrutar de actividades vinculadas al arte y la cultura.

    Además de su valor estético, la colección permite comprender la importancia que tuvo la realización de las Bienales Internacionales del Mosaico Contemporáneo en la difusión y el desarrollo de esta disciplina artística en la región.

    Horarios, entradas y cómo visitar el museo

    Las personas interesadas en recorrer el Patio de los Murales Jaly Vázquez pueden hacerlo en los horarios habituales del museo.

    De lunes a viernes, las visitas se realizan de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00, mientras que los sábados el espacio permanece abierto de 9:00 a 12:00.

    El valor de la entrada general es de $6.000. Los jubilados y estudiantes que acrediten su condición abonan $3.000, mientras que los socios de la Asociación Cultural Rumbo tienen ingreso gratuito.

    Para obtener más información o realizar reservas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 336 460-1938.

    La Asociación Cultural Rumbo está ubicada en 9 de Julio 80, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde continúa promoviendo el acceso al arte y fortaleciendo la actividad cultural a través de propuestas abiertas a toda la comunidad.

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